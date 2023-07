"NIKADA NISAM PROBALA DROGU" Prvo obraćanje Ane Nikolić posle SKANDALA: Ožiljci na licu su... Zapretila Saši Mirkoviću ZATVOROM

Ana Nikolić našla se usred skandala pošto je pevač Dario Šogorović optužio da ga je seksualno uznemiravala, a potom i buran prekid saradnje sa Sašom Mirkovićem.

Naime, Ana je prvo javno na društvenim mrežama napisala da sa njom Mirković manipuliše, a Saša je odmah odgovorio tvrdeći da pevačica konzumira drogu i alkohol. Veliku šok izazvao je i video na kojem se vidi Nikolićevo lice u krastama i ranama.

foto: Printscreen

Pevačica se nakon nekoliko dana ponovo oglasila na Instagramu, zahvaljujući svima na podršci, ali tvrdeći i da nikada nije probala drogu.

00:10 Evo kako izgleda Ana Nikolić posle skandala, sva se utegla

"Neizmerno hvala svima koji ste mi poslali toliko puno podrške. Ja nisam ni svesna ponekad koliko ima vas koji me volite. Znate da ja nisam baš pričljiva o privatnom životu što ne znači da nisam prošla kroz oluje. Razne oluje privatne. Ne prihvatam ulogu žrtve i kada jesam upravo to... Ja sam uvek birala da budem pobednik! Ali umori se čovek i najjači padnu. Ne mislim da što te ne ubije, to te ojača. Ožiljci na licu samo su mali pokazatelj svih rezova na duši", napisala je pevačica, a onda se dotakla i optužbi da koristi drogu.

foto: Printscreen

- Degutantno mi je i deplasirano da o temi "droge" uopšte bilo šta komentarišem. Prvo zato što to nikada nije bio moj stil života, ali poslednji put ću ponoviti - nikada nisam probala nijednu vrstu opijata - nikada. Ove lažne optužbe, osim što me degradiraju kao ličnost, kao majku i ženu. Rastužuje me, ne volim nepravdu i neću dozvoliti nikome me "stavlja i zlubotrebljava na tako za mene lično sramotan lažan i nadasve primitivan način", napisala je Nikolićeva.

foto: Printscreen

Ona se obratila direktno Saši Mirkoviću.

- Alo, hoće li neko ovom idiotu da objasni da će ići u zatvor? Čovek tvrdi budalaštine, potkrepljene ničim. Saša Mirković, ekspert za droge? - napisala je i dodala "Ovo je sramota, bre, više. Ja i droge. Stvarno nema smisla. Ježim se od te reči. Neću da sarađujem sa ovakvim ljudima".

kurir.rs

Bonus video:

00:18 Evo kako se ponaša Ana Nikolić posle skandala