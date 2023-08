"RASTURILA JE CEO STAN DA BI NAŠLA ŽENSKE STVARI" Haris o prvim danima veze sa Melinom: Kasnije joj je bilo jasno ko sam...

Haris Džinović sa suprugom Melinom Džinović u skladnom je braku već dugi niz godina i njih dvoje imaju ćerku Đinu i sina Kana.

Ipak, iako sada u njihovom odnosu ne postoje trzavice, Haris je ispričao da je njegova supruga na početku odnosa bila vrlo ljubomorna.

- Kad je Melina došla prvi put kod mene u trenucima kad smo se zabavljali, žena je bila u šoku jer nije mogla da veruje da živim sam. Sve je bilo sređeno i pod konac u stanu, sve je na krevetima bilo zategnuto do tančina, pa je mislila da je lažem i da sa mnom živi neka žena koju krijem. Mislila je da nema šanse da ja to sve sređujem i peglam. Posle joj je bilo jasnije ko sam. Tad je počela da tumba po stvarima u stanu ne bi li našla neku žensku stvar, nešto što će da ukaže na to da pored nje postoji još neka žena u mom životu, ali nije našla nijedan trag! Kasnije je videla koliko je sati i shvatila je da sam stvarno takav - tvrdi Džinović i dodaje da je zbog svega imao problem i s kućnom pomoćnicom jer mu je premeštala garderobu:

- U tom periodu imao sam probleme sa spremačicom koja mi je dolazila jer mi je prevrtala stvari po stanu, pa složi drugačije i nisam mogao da nađem sve što mi treba. Najviše principa imam ipak u pevanju. Danas svako može da uzme mikrofon u ruke, ali nema svako talenat. Imamo mnogo zvezda, ali vrlo malo pevača. Nije pevanje samo biti u intonaciji, postoji čitav niz toga šta mora da se ispoštuje, međutim, muzika se danas više gleda nego što se sluša, pa se sve izmenilo.

- Žestok sam čovek čak i kad pijem. Ako sednem u kafanu, hoću da mi vino i kisela budu hladni, a ne napola. Ako ću da pijem, piću jer mi je merak ili neću uopšte, i to valjda svako treba tako da radi, a ne samo ja. Važno je da u životu čovek postane svestan sebe i da bude prema sebi iskren. Kad to uradimo, neće da nas bude briga za to šta za nas pričaju okolo - zaključio je pevač.

Ne smeta mi što pričaju da sam težak čovek

- Nikad me nije vređalo kad neko kaže da sam težak čovek i da imam namćorasto ponašanje. Umeli su ljudi to da kažu u lice, ali se to nekako pričalo više kad se okrenem, nemaju svi hrabrosti da budu tako iskreni. Smatram da sam samo nekad previše zahtevan i da to nema veze s tim da je neko težak čovek.

Haris Džinović rodom je iz Sarajeva, a kako je ispričao u vreme kada je bio mlad niko nije smeo da prizna da je pevač, jer bi onda svi komentarisali da je gej.

- Ja sam rođen u Sarajevu i tamo u moje vreme niko nije smeo da kaže da je pevač i tome slično. Odmah je bio ili gej ili ovo ili ono... Međutim, s obzirom na to da sam se ja napevao kao magarac za džabe, kako volim da kažem, s rajom, uz gitaru i uz klavir po toj Jahorini, po raznim kafanama... Meni su stalno govorili: "Što ti ne snimiš ploču? Bolje pevaš od svih ostalih koji sad postoje, koji snimaju." Kasnije, kad sam prvi put snimio ploču i kad sam rekao jednom da me grlo boli u kafani, svi su rekli: "Ma ti si se uzvezdio, pa sad nećeš da nam pevaš!" A stvarno nije bilo tako - objasnio je on.

