NAPISAO JE ISO CIGANIN U ZATVORU, PROSLAVIO BOBAN ZDRAVKOVIĆ! Kako je nastala omiljena pesma Surčinskog klana, jedan stih PRESUDIO

Pevač narodne muzike Boban Zdravković nastupio je u Nišu nakon 20 godina što je privuklo negde oko 2.000 posetilaca koncerta održanog u Engleskom domu učenika, a u okviru proslave slave svetog Pantelejmona koji obeležava opština Pantelej.

Boban Zdravković prvi put pevao Nišlijama posle 20 godina

On češće nastupa u Bugarskoj sa svojim pesmama "Sve ljubavi moje ", "Ne dolazi u moj san", " Pojavi se duga", i drugim. Posebnu pažnju privukla je kod publike sinoć pesma "Eh, što nisam ptičica", poznatija po tome što je bila himna i najomiljenija melodija Surčinksog klana.

Posle Zdravkovića, nastupio je bend "Crne mambe" sa liderom Nebojšom Saitovićem, živom legendom muzičkog sveta u Srbiji. On nam kratko prepričava istoriju ove pesme koja ima nekoliko verzija, odnosno osnova teksta je ista, ali su neke strofe u odnosu na original promenjene tokom godina.

- Tu pesmu je, koliko ja sećam, prvi put napisao Isa Ciganin, dok je bio u zatvoru. Ja mislim da je on još živ. Njemu se u niškom naselju Stočni trg udavala ćerka, a on nije mogao da prisustvuje. Oni nisu bili imućni. Onda on u pesmi kaže "prodaj majko i minđuše" pošto je samo njih imala. Posle toga, pesmu je negde početkom devedesetih obradio Šaban Bajramović. Ja se sećam da smo je svirali u u nekadašnjem motelu "Medijana". E, onda je obradio Boban, ali ne ovako kako se ona sada peva u kafanama. Tu su dodate "zatvorske ćelije" i nekoliko stvari tako da je tada postala pesma poznata široj publici. ne mogu ni ja svega da se setim, ali sigurno je da je tu pesmu napisao Isa - priča nam Nebojša Saitović.

Zdravković je oduševio vernu publiku koja mu na kraju nije dala da ode s bine, skandirajući "Bobane, Bobane". Opština Pantelej je, videlo se, napravila pun pogodak sa angažovanjem Zdravkovića i Crnih mambi koje čuvaju od zaborava pesme kralja romske muzike Šabana Bajramovića.

