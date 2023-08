"VRIŠTALA SAM, KOMŠIJE SU PRIJAVILE NASILJE" Pretučena influnserka progovorila o incidentu s bivšim, sad mora da se BORI i sa OVIM

Influenser Marko Arsenijević Arsa, priveden je pre tri meseca u policijsku stanicu, zbog navoda da je pretukao svoju devojku influerserku Niku Ilčić, sa kojom je tada bio u emotivnoj vezi.

Nika je sada, prvi put, progovorila o navodnom incidentu koji se desio devetog maja.

- Super se osećam nakon svega. Oporavak je dug i zahtevan, ali puno radim na sebi. Moj psihijatar radi odličan posao sa mnom. Nažalost dešavaju se neke stvari iza kulisa za koje javnost ne zna, ali došlo je do toga da se uskoro sve mora saznati. Prvenstveno mislim na klevetničku kampanju koja se radi protiv mene i jako je ružno i pogano i iskreno nisam očekivala, ali radim ovaj posao već deset godina i kada sam kriva nemam problem da priznam, ali ne želim da trpim neke optužbe. Navodi se kako lažem i izmišljam, iskreno bizarno. Razumem zašto to radi, jasno mi je, ali sam mislila da će se on oglasiti na neki drugi način. Onu sliku sa majkom nisam očekivala, ali eto. Nisam ja prijavila nasilje, susedi su, ja sam vrištala - rekla je Nika.

Podsetimo, Arsa je priveden zbog sumnje da je izvršio nasilje nad svojom devojkom Nikom Ilčić. Kako se navodi, Arsa je fizički napao Niku sa kojom je bio duže vreme u emotivnoj vezi. On ju je navodno odgurnuo, prilikom čega je pala na pod, a onda joj je držao ruke i stavio svoju šaku na usta, kako se ne bi čulo njeno zapomaganje.

Prijavite nasilje Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da svaki vid nasilja u porodici prijave policiji besplatnim pozivom na broj telefona 0800 100 600 ili 192 koji su sve vreme dostupni. Savetovalište protiv nasilja u porodici - SOS telefon i sigurna kuća 0800-011-011 besplatan poziv radnim danima 10-19 časova, 011 2769-466, radnim danima 10-19 časova, 062 304-560 noću 19-10 časova.

