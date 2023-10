"OBJAVLJUJU MOJE PESME NA JUTJUB I UZIMAJU PARE OD TOGA!" Kompozitor ogorčen na pevače: Nisu me ni potpisali, a bar da su pitali

Miša Mijatović, harmonikaš i kompozitor, gostovao je kod voditelja Ivana Gajića gde je govorio o autorskim pravima koja je danas tema broj jedan u muzičkom svetu.

- Autorska prava su neotuđiva i jedino se autor pita. Ja mogu vama da dam pesmu i da pesma postane hit. Mogu posle 5 godina da istu tu pesmu snimim sa nekim mlađim pevačem jer je to moje pravo zakonsko. Tu je onda nastala jedna velika frka oko jutjuba. Ja kao autor mogu da budem nezadovoljan nečijim pevanjem, snimkom ili kako su obradili tu moju pesmu, a postavili na jutjub - rekao je Mijatović i dodao:

foto: Kurir televizija

- Imao sam dosta slučajeva gde su izvođači snimali moje pesme, a da me niko nije pitao, čak me nisu ni potpisali da sam autor. Objavljivali na jutjub kanal koji je monetizovan i zarađivali novac. Osnovni je red pitati, možda bih ja i džabe dao da mi ožive pesmu koja je zaboravljena. To i meni ide u prilog.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

01:57 RAZOBLIČILA SAM GA JER JE ELEKTRU NAZVAO SESTROM U HRISTU! Vendi o žestokom sukobu sa teologom: ONA JE BRAT U ANTIHRISTU