"DA SAM ZNALA ŠTA ĆE CIPRAS POSTATI DALA BIH MU ŠANSU" Maja Nikolić o udvaranju grčkog političara: Jedna osobina me je odbila

U emisiji Divan Šou kod Ivana Gajića pevačica Maja Nikolić prisetila se svog nastupa u Skadarliji kada joj se udvarao ni manje ni više nego bivši predsednik vlade Grčke Aleksis Cipras:

- Ja o tome nikada nisam pričala niti sam želela to da pričam. Onda sam na jednoj televiziji gostovala kod naše koleginice gde je sa mnom u studiju bio jedan teolog za kojeg nisam ni znala da će biti u emisiji. On je krenuo da priča o tome, a bio je daleko pa nisam mogla da ga nagazim.

Potvrdila je da se radilo o Ciprasu koji je u to vreme bio ministar.

- Jeste to bio Cipras, ali nisam prihvatila njegov poziv da dođem u Grčku. Delovao mi je nekako skraćen, a ja ne volim niske muškarce. Nije mi bio zanimljiv. Posle je on umesto ministra postao predsednik vlade. Da sam ja znala da će on da bude predsednik, možda bih mu dala šansu. - rekla je Maja kroz smeh i dodala:

- Šalim se. Ja sam pevala u Skadarliji od srca i kad sam završila, ja lepo torbicu na rame i kući.

