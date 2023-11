PEVAČICA TRUDNOĆU PROVELA U BOLNICI, SAD SE PORODILA! Lana Jurčević posle agonije i loših prognoza na svet donela ZDRAVU bebu

Hrvatska pevačica Lana Jurčević porodila se u zagrebačkoj Petrovoj bolnici, a i Lana i beba su dobro, prenose hrvatski mediji.

foto: Printscreen/Instagram

Prinova je na svet stigla u zagrebačkoj Petrovoj bolnici, a i Lana i beba su dobro, piše

Pevačica je, podsetimo, letos ove godine otkrila da je trudna, a trudnoća za nju nije bila nimalo lak period.

Lana je krajem jula objavila da je trudna, a zatim je dve nedelje kasnije otkazala sve zakazane koncerte.

Krajem avgusta je zbog komplikacija završila u bolnici kada se i oglasial potresnom objavom.

Lana je zbog komplikacija u trudnoći danima bila u bolnici i često se javljala pratiteljima na Instagramu i fanovima. Iz bolnice je, kako je objavila na Instagramu, izašla tokom oktobra ove godine.

- Ovo je početak kraja' - bila je doktorova rečenica dok smo sedili na odeljenju hitne na kojoj sam završila tog 'nesretnog' petka - započela je ona u svojoj objavi:

- Znam kako zvuči… i nama su se 'odsekle noge' u tom trenutku, ali ne bih htela da ovo bude neka tužna priča, već priča u kojoj možemo birati put kojim ćemo ići: kako u neizvesnosti, s ne tako optimističnim prognozama i u stvarima nad kojima nemamo kontrolu, ipak možemo pronaći onu neku nadu i svetlo koju je dovoljno da ponekad vidiš samo TI. I tako ide dan po dan, sat po sat, minuta po minuta. I sve prepustiš 'Onom Gore' - nastavila je ona u svojoj opširnoj objavi.

- Neka ova priča bude posvećena svim ženama od kojih su me delili samo zidovi i po koji bolnički krevet, svim onim ženama koje su tu bile i pre i biće nakon mene, svim ženama koje prolaze toliko toga, a da o tome ne znamo ništa, da ih ne vidimo i ne čujemo nigde jer hej, o tome se 'ne priča' - to se ne deli sa svetom, to je toliko bolno i osetljivo da to skrivaš samo za sebe i možda svoj najuži krug ljudi, ako i to...

- Te žene ne srećemo nasmejane na ulicama i oko sebe, ne gledamo njihove trudničke, savršene slike na društvenim mrežama… Neka ova priča bude posvećena svim lavicama koje se svaki dan bore za svoje bebe, na ovaj ili onaj način, za sve žene i parove koji se bore s tim da postanu roditelji…- napisala je pevačica.

Kurir.rs/Story.hr

00:07 Severina na nastupu Indire Radic