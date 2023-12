ISPRAĆAJ! Janjuševog brata sahranjuju u rodnom Prijepolju, komšije u šoku, evo šta kažu bivše kolege, TUGA DO NEBA

Iznenadna smrt Mihaila Janjuševića - rođenog brata Marka Janjuševića Janjuša, učesnika rijalitija "Zadruga" - koji je u ponedeljak pronađen mrtav u stanu u centru Beograda, šokirala je region.

Porodica je zavijena u crno, kao i komšije i prijatelji. Juče smo posetili kraj na periferiji prestonice u kojem živi Ena, supruga bivšeg košarkaša.

foto: Printscreen/Paparaco lov, Damir Dervišagić

- Videli smo da je kod Ene i njenog strica juče posle podne bilo ljudi više nego inače. To nas je iznenadilo, naročito kad smo videli da je kombi iz rijalitija dovezao Janjuša. Zabezeknuli smo se kad smo čuli šta se desilo. Mihailo nije dolazio ovde, bar ga mi nismo viđali, ali Janjuš je tu bio do jutros. Rano je otišao za Prijepolje. Ovde mu je tazbina, ali su živeli na dve lokacije - priča komšija, koji iz poštovanja prema porodici zamolio za diskreciju. Nakon toga naša ekipa je otišla i do prodavnice sportske opreme u centru grada u kojoj je radio Janjušev brat.

foto: Printscreen/Instagram, Petar Aleksić

- Mihailo je radio kod nas, ali je u međuvremenu pronašao novi posao. Bio je dobar kolega. Čuli smo da je preminuo i od tada smo u šoku. Bio je duhovit, uvek raspoložen za šalu. Tuga. O porodici nije pričao nikad. Mislim da nisu bili u baš sjajnim odnosima, ali smo svi znali ko mu je brat. Nakon što je otišao od nas, čuli smo da je jedno vreme radio u jednom kafiću tu u centru grada, a posle se zaposlio u jednoj firmi za međunarodni transport robe i logistiku - rekla nam je jedna od Mihailovih bivših koleginica, koja je insistirala na anonimnosti iz pijeteta prema porodici pokojnika. Radnici u pomenutom kafiću takođe su bili šokirani saznanjem da je rođeni brat učesnika rijalitija mrtav. - Mihailo je bio dobar čovek i kolega. Strašno je ovo što se desilo. U poslednje vreme kao da se povukao u sebe, ali o tome nije hteo da priča nikome od nas. Malo posle toga je i otišao, našao je novi posao. Mi smo svi znali za taj njegov profil na Onli fansu, a ni on to nije krio. To je bio njegov privatni život, i to nikome nije smetalo dok nije uticalo na njegov posao ovde - priča zaposleni u kafiću.

foto: Damir Dervišagić, Pritnscreen/Instagram

- Teretanu je obožavao, znam da je išao skoro svaki dan, samo što nije spavao tamo. Ko zna šta ga je nateralo na tu muku i da tako završi život. Lako je sad komentarisati i osuđivati na društvenim mrežama. Niko ne zna kako se ko nosi sa osudama i lošim komentarima. Koliko znam, živeo je na Dorćolu, ljudi su ga često viđali po kraju - rekao nam je konobar iz kafića u kojem je Janjušević radio. Porodica je juče objavila umrlicu i obaveštenje da je sahrana danas u 12 časova u Mihailovom rodnom Prijepolju. Janjuš se na društvenim mrežama oprostio od brata potresnim rečima: - Brate moj, večeras idemo našoj kući, kod majke naše i oca i brata. Oni te, lepoto moja, čekaju... Ali se više nećeš vratiti u ovaj grad!

Potražite pomoć SOS telefon za osobe koje razmišljaju o samoubistvu Osobe koje razmišljaju o samoubistvu mogu da se jave na broj 0800/309-309, opcija 1. To je SOS telefon, koji radi 24 sata i na koji se javljaju stručnjaci za sprečavanje samoubistva - lekari Klinike za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević". Služba urgentne psihijatrije prima pacijente 24 sata bez zakazivanja, bez knjižice i bez plaćanja, a Centar za mentalno zdravlje od devet do 18 prima bez zakazivanja.

Aleksandar Panić

