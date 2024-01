OD ULIČNE PEVAČICE DO ZVEZDE GRANDA! Svirala Baha na pijaci, PLJUVALI je, ŠUTIRALI, ona VRIŠTALA, imala posla i s komunalcima

Kažu da je svaki početak veoma težak, a to je osetila i bivša učesnica „Zvezda Granda“ Zorja Pajić koja se sa 17 godina doselila u Beograd gde je počela da peva na ulici.

- Jako sam teško našla smeštaj, bila sam odbijena za dom i tako dalje. Situacija u mojoj porodici u tom momentu nije bila finansijski stabilna tako da je bilo pitanje da li ću moći da nastavim sa školovanjem. Došla sam do toga da se osećam bespomoćno, kao da ništa nije do mene, kao da sam saterana u ćošak. Sećam se momenta kada sam odlučila da izađem na ulicu da sviram. Bio je 10. decembar, minus 10 napolju, izašla sam na pijacu, bilo me je strah, kao nikada do tada. Svirala sam Baha, a svi su zastali da me poslušaju, od deka i baka do dečice, neki su dali novac neki ne - ispričala je Zorja.

foto: Ana Paunković

Kako i sama kaže, ulica joj je bila velika škola, a neprijatne situacije lekcija koju je morala da nauči sa samo sedamanest godina.

- Stvarno je bilo stotine ljudi koji su stajali kao na koncertu, kada se osećaš divno pa sve do toga da se osećaš kao da si neko smeće na ulici. Bilo je situacija kada te ljudi pljunu, šutnu ti kutiju za instrument. Ja sam neko ko ne trpi takve stvari i često sam dolazila u konflikt s takvim ljudima. Bilo je situacija kada sam vikala, da ne kažem vrištala, a bila je tu i komunalna policija. Osećala sam se nezaštićeno - priznala je pevačica u svojoj ispovesti.

Ipak, neprijatna iskustva sa ulica srpske prestonice dovela su je do „Zvezda Granda“.

foto: Kurir televizija

–Pomislila sam da nemam šta da izgubim, i ljudi oko mene su bili u čudu jer nisam godinama pratila takmičenje. Prvi krug je bio moj ulazak na vrata svega ovoga, a Mili mi je predlagao da ne pevam pesmu “Tango“ da ne bih imala pritisak. Nisam ga poslušala, izašla sam na sceni i dala sve od sebe i bilo je fantastično– prisetila se pevačica koja dolazak na Grandovu scenu smatra jednom od najboljih u životu.

