"BILA SAM NA SPISKU NJEGOVIH LJUBAVNICA" Folkerka otkrila sve o odnosu sa Sašom Popovićem, a kada se suočila sa Suzanom...

Pevačica Indira Radić pričala je svojevremeno da je bila na spisku ljubavnica Saše Popovića. Indira je tada otkrila i detalje suočavanja sa Suzanom Jovanović, suprugom Saše Popovića, a kako je istakla, umalo je propala u zemlju od blama.

- U vreme kad je Saša već peti-šesti mesec bio oženjen Suzanom, ona i ja se nađemo zajedno na jednom letu. Otvorimo novine kad tamo - spisak Saletovih ljubavnica i među njima moje ime. Bože, koliko mi je bilo neprijatno. Onda ja kažem Suzani: "Eto, ti živiš sa Saletom. Verovatno ti je rekao neke stvari o sebi, a sigurno si ga pitala o meni. Verujem da te nije slagao, već da ti je rekao da se nikada nismo zabavljali. Onda meni Suzana baš iskreno kaže: "Znam ja, Indira, sve to, ali me ne interesuje. Meni je važno da sam baš ja od svih tih nabrojanih uspela da budem njegova žena!" - otkrila je devedesetih godina Indira, koja je tada iznela sve detalje svog odnosa sa Popovićem:

- Sale je čovek koji svakoj ženi uputi kompliment i to je mnogo lepo jer se žena oseti poželjnom. Sale je, jednostavno, takav. U samom početku naše saradnje raščistili smo neke stvari. Rekli smo - zanima nas posao jer ćemo od toga svi profitirati. Već tada je pao dogovor. Osim posla - ništa više! Baš tako smo oči u oči definisali naš odnos. Sale nikada nije bio navalentan, uvek mi je govorio: "Indira, lepo izgledaš!" Kad god dođem u emsiju, on mi kaže: "Indrira, izgledaš savršeno! To, Indira!" On tako nastupa, ne samo prema meni, nego prema svim koleginicama. Ja Saleta izuzetno poštujem, ali moram da kažem da Saša Popović i ja nismo imali ništa, sem prijateljskog i poslovnog odnosa. On mi je jednom u šali rekao nešto što ću sada da ponovim jer znam da se neće ljutiti: "Indira, napravio sam ti dobru ploču, a ni pipnuo te nisam"- rekla je Indira Radić tada.

