SANJA KUŽET NAPUSTILA ZG JER TEŽE NOSI TRUDNOĆU, A OVAKO IZGLEDA U PETOM MESECU! Uživa u domu, a stomak prilično istaknut (FOTO)

Voditeljka Sanja Kužet napustila je nedavno "Zvezde Granda" zbog drugog stanja.

Sanja je sad pokazala kako izgleda u petom mesecu trudnoće, a u prvom planu je stomačić, koji je prilično istaknut

foto: Printscreen Instagram

Kreativni direktor Granda, Saša Popović je inače, otkrio da mu je Ana Sević bila prva na koju je pomislio kada mu je Sanja Kužet rekla da će morati da napusti takmičenje

foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Sanja Kužet mi je u januaru rekla da je trudna i da će krajem februara biti u 5. mesecu. Kada mi je rekla da malo teže iznosi trudnoću i da joj je lekar rekao da ne bi bilo dobro da nastavi dalje sa emisijama, to me je malo zateklo. Onda sam razmišljao ko bi mogao da dođe umesto nje, odmah mi je pala na pamet Ana Sević, ona je 2011/2012. vodila ovaj format, pa je radila kasnije "Pinkove zvezdice". To je sličan format, kada su u pitanju voditelji, nema tu velikih razlika. Kada sam je nazvao, prvo pitanje bilo: "Kako su ti deca i kako izgledaš". Onda je sve moglo - rekao je Popović.

Podsetimo, Sanja, čeka trećeg sina, a ona i njen suprug Nemanja Živojinović presrećni su zbog proširenja porodice.

Kurir.rs/Blic

Bonus video:

06:59 STARS EP247