"LUNA ZASLUŽUJE DA ZNA, NEĆU DA ĆUTIM" Kija otkrila zašto je Sloba ostavio Đoganijevu posle Zadruge: Postavili su mu USLOV, on...

Kristina Kija Kockar, prva supruga Slobe Radanovića, koji je pošle nedelje napravio svadbu sa Jelenom i prvi rođendan sina Damjana, pre dve godine je otkrila pravi razlog raskida Lune Đogani i Slobe.

Naime, ona je istakla da je tri godine ćutala o tome, ali da je Luna zaslužila da zna pravu istinu. Kako je navela u jednom intervjuu 2021. godine, Radanović je ostavio Đoganijevu zbog karijere.

- Ovo prvi put otkrivam. To mi je lično rekao njegov saradnik. Kad je izlazio iz "Zadruge" da snimi pesme, on je želeo da mu jedan menadžer vodi karijeru. Popričali su o tome, i taj čovek je rekao da hoće, ali pod uslovom da više ne bude sa Lunom. U tom momentu slika o njoj u spoljnjem svetu bila je jako ružna, a negativne stvari bi njemu škodile u poslu i bile loše za imidž. On je istog momenta pristao da je ostavi. Za mnoge stvari ćutim, za ovo više neću. I Luna zaslužuje ovo da zna - kazala je Kristina za "Svet" pre dve godine.

Nakon Kristininih tvrdnji, Sloba je tada prokomentarisao navode bivše žene vidno iznerviran, i tom prilikom istakao da je on čovek koji gleda napred i ide uzbrdo.

Podsetimo, Sloba Radanović i njegova supruga Jelena, napravili su svadbeno veselje na dan rođenja njihovog sina Damjana. Pevač je u više navrata pričao kako sa Kijom nije mogao da oranizuje svadbu kakvu je htelo, ali sada mu se želja konačno ostvarila. Sloba je izjavio da će Jeleni otpevati "Tri u jednoj", a na pitanje novinara, a zašto ne "Nije život jedna žena", Sloba je rekao kroz smeh: "Oprostite mi moju ružnu prošlost", aludirajući na prvi brak saKijom Kockar.

