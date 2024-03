ISKRENA ISPOVEST ZORANE PAVIĆ: "Ovo nikome nisam ispričala..." Spomenula i koleginice čiji su snimci ugledali svetlost dana

Zorana Pavić važi za jednu od najvedrijih ličnosti na javnoj sceni, a malo ko zna da se mnogo puta iza njenog širokog osmeha krila briga.

Pevačica je sada ogolila dušu i otkrila kako se nosi sa nesvakidašnjim situcijama, koje su sastavni deo njenog posla.

foto: Printscreen Pink Tv

-Mnogo sam imala prepreka u životu, ali ja sam na to navikla. Negde sam pročitala i to mi se jako dopalo ‘Poenta je odigrati dobro i kada imaš loše karte’. Nisam neko ko odustaje i za taj kreativni momenat ja tu ginem! Verovatno zbog toga ti Bog pošalje neke ljude koji će ti biti vetar u leđa- rekla je Zorana.

foto: Kurir televizija

Ipak, i kada sve krene u pogrešnom smeru, Zorana ne odustaje od svog osmeha i vere u sebe.

-Kada sam radila poslednji koncert, dva dana pre toga mi je zabagovao telefon gde su mi svi kontakti i možda. Ovo nikome nisam ispričala, ali možda će nekome biti korisno. Dešava se situacija gde ja odlazim u servis da mi poprave telefon, a oni mi kažu da je sve u redu s telefonom. Odem ja u radnju i promenim karticu, međutim meni na kraju kažu da takav slučaj nisu imali i da ne znaju šta je sa mojim telefonom- počela je priču, a potom nastavila:

foto: Kurir tv

-Ja te večeri treba da stignem na tri probe. Ušla sam u svoj auto, telefon mi je ostao u radnji i rekla sam sebi ‘Gospode ma ti mene nećeš ostaviti samu’. Da li verujete da je meni za pola sata telefon proradio, ali kao da mu se nikad išta nije dogodilo. Poenta priče, iz nervoze nikada ništa nećete rešiti. Iako sam ja temperamentna i luda ovo je bila bitna lekcija.

Mnoge Zoranine koleginice doživele su da njihovi privatni snimci isplivaju javnost, a pevačica je u razgovoru dala svoj sud o porno skandalima

-Ne znam zašto mislim, možda i grešim, ali čini mi se da neko to uradi namenski i to se prepozna, a neko stvarno nadrlja. To može svima da se desi jer taj telefon je trenutno kao izvor života, što ne bi priuštili sebi i partneru lepe stvari. Ali, stvarno imam osećaj da se prepozna kada neko to namerno plasira. Dešavalo mi se da odnesem telefon i da brinem, nije do snimaka i fotografija, neko nekih poruka. Ti tu jesi izložen- istakla je Zorana.

Kurir.rs/Grand

Bonus video:

06:39 STARS EP258