"NISAM JE NABILA NA RAŽANJ...A MOGLA SAM I GORE" Karleuša opet BRUTALNO isprozivala glumicu, pa uputila APEL

Jelena Karleuša redovno na društvenim mrežama apeluje da se životinje ne ubijaju radi jela, a danas se obratila svima koji jedu, prema njenim rečima, "leševe životinja". Pevačica je i pomenula glumicu i voditeljku Natašu Aksentijević, istina ne imenujući je direktno, koju je i ranije spominjala kada bi se dotakla te teme.

foto: Kurir televizija

- Molim vas, prestanite da jedete životinje. Videla sam snimak jagnjeta koje plače, idu mu suze, trese se i onda se i upiški od straha. Zatim mu je odsečena glava. Iza njega je to posmatralo još bar 10 jagnjića. Gledali su šta ih čeka. Jedan po jedan su imali istu sudbinu. Za njih, za nesrećne životinje koje se u milijardama ubijaju svakodnevno, dajem svoj glas jer one svoj glas ni pravo na život nemaju. Da li možete da jedete biće koje je plakalo, upiškilo se od straha za svoj život i da kažete da vas to ne dotiče jer ga niste vi ubili? Zapravo jeste. Svako ko ima zdrav razum i bar malo svesti i srca, biće saglasan sa mojim rečima. Budimo glas onima koji ne znaju da govore i ne žele da umru, žele da zive. Budimo oni koji ce spasti planetu, a za velika dela potreban je prvi korak, taj korak kreće od svakog od nas - napisala je JK na storiju.

foto: Printscreen

- Ako kažete da je vaš izbor i vaše pravo to šta ćete da jedete, zašto je vaš izbor tako okrutan? Zašto vaš izbor podrazumeva da se nekom oduzme život? Zašto ne birate milost? Sećate se kad sam napala onu glumicu jer je rekla da ona ima pravo na svoj izbor da jede meso? Sećate se, simpatična bucka, voli da ždere... I ja sam sebi dala pravo da joj se obratim. Mogla sam i gore, šta bi ona meni mogla, ništa... Ali, postoji valjda neka svest? Nisam je nabila na ražanj, nisam poželela njenu masnu butinu, čvarke od guzice, a bilo bi ih... Ljudi se ne jedu? Nije valjda? A, ko ste vi da odlučite ko se jede, a ko ne? Svaki ubica da sebi pravo da oduzme nekome život, to ne znači da je zapravo to bilo stvarno njegovo pravo.... To što smo mi kao vrsta sebi dali pravo da jedemo i ubijamo životinje, ne znači da mi to pravo stvarno imamo. Samo koristimo mozak, moć i silu. Ali, to isto rade ubice kad ubiju drugog čoveka. Da li to opravdavate? Ili pravite sramnu razliku u ubijanju... - zaključila je Jelena.