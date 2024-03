"IZBACILA SAM GA IZ STANA" U braku su više od tri decenije, jedan su od najskladnijih parova, a ovaj ŠOK DETALJ niko ne zna

Biljana Jevtić i Aleksandar Aca Ilić za jedan od najskladnijih estradnih parova, ali nije sve uvek bajno i sjajno i njihovom tri decenije dugom braku.

- E, koliko puta sam ga izbacila iz kuće... Ne bukvalno izbacila, već je i sam izašao kada me tako iznervira. Jednostavno, ne slažemo se u nekim razmišljanjima i odlukama, pa mu na lep način često kažem: "Idi malo sa društvom", da on to ne oseti i da ga ne povredi, ali želim nekad da budem i malo sama - priznaje Biljana jednom prilikom.

- Vi meni uopšte ne delujete kao takva žena, koja će da izbaci muškarca iz kuće - rekla je voditeljka.

foto: Damir Dervišagić

- Mi se jako dobro znamo. Mi smo 35 godina u braku, toliko dobro se poznajemo. Partneri bi pre svega trebalo da se dobro poznaju, da bi znali kako da reaguju u nekom trenutku. Ja njemu ne moram ništa da kažem, ni on meni, u pogledu on vidi da li je meni nešto okej ili nije, ako nije, onda se povlači - otkrila je Biljana ranije u emisiji "Magazin In".

Podsetimo, Biljana je Aleksandra čekala skoro godinu dana da se vrati iz vojske, a ni sama ne zna kako joj je pošlo za rukom da to izdrži a da se ljubav ne ugasi.

- Sećam se da smo sedeli na prvom sedištu u kombiju i da smo stalno razmenjivali nežnosti. Malo smo se svađali i bili ljubomorni jedno na drugo, ali sve te sitne čarke danas su iza nas. Zapravo, pravi test naše ljubavi bio je kada sam deset meseci čekala Aleksandra da se vrati iz vojske. Ne znam kako sam izdržala, ali sam tada shvatila da se u životu sve može, samo ako je želja dovoljno velika - kazala je Biljana jednom prilikom.

foto: Dragana Udovičić

Inače, za njihov brak zaslužan je Stjepan Radovanović koji je odlučio da napravi turneju, na kojoj se ovaj muzički par i zbližio. Pevač je otkrio da se dogodila ljubav na prvi pogled.

- To je bila ljubav na prvi pogled. Sećam se da je bila u društvu pokojne Radmile Todorović kada sam je prvi put primetio", ispričao je Aca svojevremeno.