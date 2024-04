"HALUCINIRALA SAM, BILA SAM U ZATVORU I LUDNICI" Težak život bivše ljubavnice Miroslava Ilića: Dali su mi pilulu, nisam reagovala

Mirjana Antonović domaćoj javnosti poznata je kao bivša ljubavnica pevača Miroslava Ilića koja godinama pokušava pre suda da dokaže da je Ilić otac njenom sinu Devinu.

Mirjana je u medijima govorila i o svojoj prošlosti koja nije vezana za Miroslava Ilića, te otkrila da je bila kako u zatvoru, tako i u ludnici.

Naime, Mirjana je kao vrlo mlada otišla u Ameriku gde se udala za krznara Danijela Antonovića i radila kao model, tačnije, kao zaštitno lice jedne firme. Ipak, njenom suprugu se nije dopalo to da ona bude javna ličnost, zbog čega je imala probleme.

- Posle razvoda tu je bilo svega i svačega. Nije tu samo bogatstvo bilo u pitanju. Mislim da je moj bivši muž bio jako posesivan. Ja sam za njega bila njegov predmet, koji on nije mogao da pusti. On je snimao šta ja govorim, telefoni su se redovno snimali. Kada sam ih uhvatila da to rade, pripretila sam im da ću zvati FBI, to je zakonom kažnjivo. I drugi put sam ih uhvatila, videla sam te žice i zvala sam FBI i oni dođu. Rekla sam da ne želim da oni idu u zatvor, ali želim da to prestane.

- Međutim, on je uzeo jednog čoveka kao da radi sa njim i da tu živi u jednoj sobi. Taj čovek je bio pilot. Nije mi bilo jasno, kako on zna šta ja radim, šta govorim, celu kuću sam pretumbala, nije bilo ničega. U jednom trenutku smo sestra i ja ušle u sobu tog pilota i našle dokaz da me snima. I tada sam se odselila od njega. Onda sam u jednoj kafani upoznala jednog čoveka kog sam sa ženom primila u kuću da živi kod mene, ali on je stvorio vezu sa mojim bivšim mužem. Ja sam se sažalila i na njegovu sestru, koja mi je govorila da ima istu situaciju kao i ja. Tražila je od mene da joj ja uzmem u Švajcarskoj, sa njenom kreditnom karticom, neke kojine ona može da preproda. Ispočetka to nisam htela, ali sam nakon njenih suza pristala. Kada sam izašla iz radnje u Švajcarskoj u kojoj sam kupila te kojine, odjednom je radnja bila opkoljena policijom. Bilo je 5 automobila. Ja mislim nešto se desilo u radnji. Ne kapiram da su oni došli po mene. Ja sam im govorila "napravili ste grešku", oni su mi samo rekli vi imate tuđi pasoš i tuđu kreditnu karticu. Govorila sam im da nazovu tu gospođu da će im ona reći da mi je dala svoj pasoš i kreditnu karticu.

- Policajci su mi na kraju rekli kako je njima rečeno da ću ja biti tu da je provaljeno u stan te žene i da joj je ukraden pasoš i kreditna kartica, ja nisam mogla da verujem šta čujem. Onda sam ukapirala da sam nameštena.

- Moja sestra je saznala da sam ja u zatvoru i došla mi je u posetu sa devojkom od jednog bogatog Švajcarca. Kada me je videla sestra je počela da plače, ta moja prijateljica me je zagrlila i rekla mi "žao mi je, mnogo toga se dešava". Kada su one otišle. Nakon toga ja sam postala strašno depresivna. Mislila sam da tu ostajem, da će moja ćerka misliti da sam ja kriminalac. Mislila sam šta će njoj ovakva majka, da ona mora sve to da preživljava.

- Posle toga sam ja malo počela da se oporavljam. Kada sam počela da se oporavljam. Policajac me je pozvao i opet me molio da potpišem izjavu o priznanju krivice, ja sam mu rekla da laž nikad neću potpisati. On je samo klimnuo glavom i lično me odveo u ćeliju. Da sam ja to potpisala izgubila bih ćerku, sve bih izgubila. I pošto nisam, posle poslednjeg saslušanja upada čovek u moju sobu u belom mantilu. On sedne pored mene i govori mi, "vi ste puno stresa preživeli, mi hoćemo da vam pomognemo". Doneli smo vam malu pilulicu. Ja sam popila tu pilulu i te noći sam halucinirala, ljudi su dolazili. Nisam mogla da reagujem i kao da sam u magli čula Kiću Slabinca. On je meni pričao da je došao mene da poseti u zatvor. Sutradan se probudim. Bila sam prisebna, kako sam sela da napišem u dnevnik šta se desilo. Moj rukopis je bio švrakopis. Ali sam ukapirala da su me prevarili sa tom tabletom. Nije prošlo dugo, žena čuvar je lupala na vrata i rekla mi da se spremim, da idem u bolnicu. Rekla mi je "vi ste jako bolesna žena". Ja sam viknula na nju. Znala sam da me šalju u ludnicu i znala sam da me je neko poslao tu. Tražila sam da mi se izvadi krv i htela sam da mi se kaže ko je potpisao da budem tu, ali to se nije desilo - ispričala je Mirjana Antonović svojevremeno za "Grand".

