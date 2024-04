PEVAČICA OTKRILA TAJNE SA ZABAVA SVETSKIH FACA! Bila na žurkama kod Džastina Bibera i Weeknda! Ovo joj se tamo dogodilo

Pevačica Maja Šuput poznata je po svom vedrom duhu, a kao kraljici svadbi, dobra zabava joj je u krvi. Maja se za Gloriju prisetila gdje je najjače partijala.

- Najviše sam se provodila na Ibici i Mikonosu. Kod Weeknda sam plesala na biljarskom stolu i slomila mu nogu. Srećom, on to nije doživio, a uz to mi je kod njega ostala i bunda, tako da taj parti sigurno neću zaboraviti - rekla je pevačica.

foto: Printskrin/Instagram

Maja se zabava kod svetskih zvezda prisetila i prošle godine.

- Pre nekoliko godina sam bila s prijateljicama na ženskom putovanju. Bile smo u Los Anđelesu i u Majamiju, jedne večeri smo završile na zabavi kod Biebera, a drugu kod Weeknda - pričala je tada Maja.

Pevačica obožava i daleka putovanja. Tako je nedavno sa sinom Bloomom i suprugom Nenadom bila u toplom Dubaiju.

Kurir/24sata.hr/Preneo: I.L.

Bonus video:

00:34 SPREMNA ZA SINA NASLEDNIKA! Pevačica čeka dete u PETOJ DECENIJI: Oglasila se i pokazala orman za bebu, jedna boja DOMINIRA!