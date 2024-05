"JEDNA GOSPOĐA IZ BORINE FAMILIJE..." Milica Kemez otkrila zbog čega se iznervirala na venčanju: To mi je zasmetalo!

Rijaliti zvezda Milica Kemez nedavno je imala građansko, ali i crkveno venčanje, kada je svom partneru Bori Santani izgovorila sudbonosno "da" pred Bogom.

Mladenci su nakon gala slavlje na kratko otputovali na planinu, gde su odmarali, a bivša zadrugarka sada je sumirala utiske.

foto: Printscreen Instagram

- Ima dosta dogodovština koje ću pamtiti i prepričavati, ali bih izdvojila jedan koji me iznervirao, da tako kažem. Jedna starija gospođa iz Borine familije je uhvatila bidermajer i to mi nekako nije bilo pravo! Žena je inače udata i to mi je zasmetalo, ali je ona želela da napravi foru! Zato sam ja posle bacala opet bidermajer i tada ga je uhvatila moja drugarica - rekla je Milica pa dodala:

- Imala sam tremu na venčanju, ali sam se izborila. jedino što sma tražila da mi ne pevaju onu pesmu ''Izađi mala'' u trenutku dok svi čekaju mladu. Ježim se od toga i to se naravno nije desilo - navela je ona.

foto: Petar Aleksić

Kemezova je potom progovorila o odnosu sa Borinom maćehom:

- Borina majka nije živa, on ima maćehu i žena je jako divna. Mene obožava, stalno mi poklanja neke stvari, kupuje čipkan veš, hvali... Baš imamo super odnos. Pamtim njenu rečenicu ''Prvi put kad te vidi da možeš nešto sama, tu si zavšila karijeru!'', zaključila je rijaliti zvezda.

