Starleta Aleksandra Subotić godinama je prisutra u medijima, kao i njeni roditelji, a malo ko zna da ona ima rođenu sestru. Ljuba Pantović i njen bivši suprug Karađorđe Subotić pre Aleksandre su dobili ćerku Goranu.

Njih dve ranije nisu bile u kontaktu, a jednom prilikom je otkrila da nije videla ni Goranino dete. Sada su očigledno izgladile odnose, pa se snimaju zajedno u dobro prepoznatljivim video prilozima koje Aleksandra plasira na mrežama. Njih dve su plesale obučene u novogodišnje kostime.

Gorana ima 38 godina, što znači da je devet godina starija od Aleksandre.

Sudeći po njihovim osmesima, one su sada u dobrim odnosima i porodično se ponovo druže.

Bile u lošim odnosima

Podsetimo, pre nekoliko godina Aleksandra je javno otkrila da nema kontakt sa sestrom.

- Iskreno ne viđam se sa njom. Ali bih jako volela da vidim njenu bebu i da se moja deca upoznaju sa njom. Do sada nisam uspela da ostvarim kontakt, ali evo ovim putem joj javno to kažem - napisala je ona tada.

