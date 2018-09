GLEDATELJKA OTKRILA NEVEROVATNE DETALJE: Isplivala istina o Vedranovom ocu, ovo ni on nije očekivao! (FOTO)

Tokom emisije "Upoznajte parove", u program se telefonskim putem uključila gledateljka koja je iznela šokantne detalje o ocu, novog takmičara, Vedrana Zirojevića.



- On mene ne zna, ali ja imam rodbinske veze sa njim, želela bih da otkrijem istinu o Vedranovom ocu - rekla je gledateljka.

foto: Printscreen

Vedran, ali i ukućani su se iznenadili ovim pozivom, pa su zamolili gospođu da kaže sve što zna.



- Njegov otac njega voli i želeo bi da ga vidi, on je bio sprečen u tome, jer je Vedranova majka oterala njegovog oca,a njenog muža, kada je Vedran bio dete i imao samo dve godine, mnoge stvari bi bile drugačije, da nije došlo do te svađe - iskrena je bila gledateljka.



Vedran se šokirao ovim izlaganjem, te je prekinuo gledateljku.



- Ovo nije istina i ja ne želim o ovome ništa da slušam, nije tačno da je moja majka oterala mog oca, ali je istina da ga nisam video, on je samo otišao bez pozdrava i nije se vraćao - otvoren je bio Vedran.



Zaga je želela da zna, kako bi Vedran reagovao, ako bi u vili ugledao svog oca.



- Moja vrata, kada je on u pitanju su zatvorena, ali nije mi problem da ga vidim, kada je reč o pomirenju, to se neće dogoditi, jer je on nestao dok sam bio dete i nije se nikada vratio, ne mora ni sada - izričit je bio Vedran.



Gledateljka, koja tvrdi da je u rodbinskim vezama sa Vedranom, želela je da mu objasni kako greši, ali on nije želelo ni da čuje za tu stranu priče.

foto: Printscreen

Kurir.rs/ HappyTv.rs/ Foto: Printscreen

Kurir

Autor: Kurir