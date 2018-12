LIDER RADIKALA DOBIO OTKAZ: Parovi otpustili Šešelja! (FOTO)

Foto: Printscreeen You tube

Vojislav Šešelj otpušten je s televizije Hepi, gde je subotom uveče vodio "Parove", i to zbog lošeg rejtinga! Umesto njega je doveden Zoran Ramović i već prvog dana imao je veću gledanost od političara!

Produkcija "Parova" rešila je da napravi velike rezove u svom programu kada je u pitanju rijaliti. Osim što su nedavno doveli Vesnu Vukelić Vendi da vodi "Jutarnju kaficu" i koja se odlično pokazala u novoj ulozi, od ove nedelje uveli su i "Dnevnik", gde se iznosi šta su učesnici "Parova" tog dana uradili.

Pored toga, produkcija je rešila da zameni i neke voditelje, a među prvima se na crnoj listi našao predsednik Srpske radikalne stranke.

- Emisije sa Vojislavom Šešeljom nisu bile više gledane, pa su oni rešili da to promene i zamene ga. Čelnici su doveli Ramovića, a razlog za to je što je on stručnjak za rijaliti. Zoran često gostuje u emisijama na Hepiju i uvek je dobro informisan, prati "Parove" i zna svaki detalj o njima, njihovim svađama, ljubavi - kaže naš izvor blizak televiziji Hepi i dodaje da je prva epizoda s njim bila dobra.

Kontaktirali smo sa liderom radikala, koji se nasmejao kada je čuo pitanje.

- Ne znam, ja sam se s njima dogovorio 12 emisija da vodim. Oni su prema meni bili korektni jer mi često daju gostovanja i u "Jutarnjem programu", a često i u emisiji "Posle ručka". Interesi su nam tako bili usklađeni. Ja sam rekao u "Parovima" da je takav dogovor i postignut. Ništa nije bilo, osim što sam ja završio svoju obavezu kako smo se i dogovorili - rekao nam je Šešelj.



Pozvali smo i Ramovića, ali on se nije javljao na telefon.



