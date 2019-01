MATORA JU JE PLJUNULA U LICE, A ŠA JE GAĐAO PATIKOM: Marijana totalno razbesnela ukućane, njene provokacije izazivaju LUDILO! (VIDEO)

Marijana Zonjić je svojim uvredljivim komentarima i psovkama uspela da izazove bes mnogih takmičara, a ušla je u sukob sa Jovanom Tomić Matorom i Nenadom Aleksićem Ša.

Zonjićeva je prvo opsovala reperu majku, nakon čega ju je on gađao patikom, a sve vreme je u sobi stajalo obezbeđenje.

"Je.aću te u usta! Sm.daro jedna. Je.aću i tebe i tatu i mamu u usta! Koliko si glupo jedno stvorenje! Jedva čekam da izađem da ih je.em u d.pe, k.rvo. Pišaju po njoj i sv.šavaju", vikao je Ša na Zonjićevu, a ona se samo smeškala.

Tu nije bio kraj, s obzirom da je Marijana isprovocirala i Matoru, kada joj je rekla kako je debela. Jovana se skinula i počela da pokazuje svoje telo i psuje Marijanu, koja ne prestaje da provocira ukućane.

"Nju ne pogađa ništa! Nju su je.ali u b.lju i tukli je. Ona voli to. To nju ne boli kad joj neko kaže. Sledeći put kada mi bude ovo uradila, ima da je puknem pesnicom, jer to i hoće. Imaš sreće što sam te pljunula. Svaki put kada mi kažeš da sam debela ima da dođem sa svojim masnim sisama i da ti se unesem u facu. A to što te je je.ao mali Jeremić, za to ćutite! Gurao ti iz d.peta, pa u usta. Kako te nije sramota da meni koja sam lezbejka kažeš da pušim k.rac", vikala je Matora.

