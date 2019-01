ALEKSANDRA S TOŠIĆEM POKUŠALA NA SILU DA SE VRATI U RIJALITI, A OD TADA GUBIO JOJ SE SVAKI TRAG! Oglasio se David Dragojević: Ova poruka će vas ZAPANJITI! (VIDEO)

Aleksandra Subotić zajedno sa Nemanjom tošićem, takođe bivšim zadrugarom, pokušala je na silu da se vrati u rijaliti tokom prethodne večeri. Taj skandal teško je podneo njen dečko David Dragojević, pa je danas iskoristio trenutak da joj uputi jednu poruku.

Ljuba Pantović, inače, njega krivi za Aleksandrino nedolično ponašanje zbog kojeg je i zaradila diskvalifikaciju, ali David je svejedno nastavio po svom pa rekao:

"Želim da kažem Aleksandri da mi nedostaje. Već drugi dan otkad nisi tu. Nemoj da praviš gluposti kao sinoć, sve je okej. Napolju imaš ćerkicu, nemoj praviti probleme sebi i meni. Nemoj praviti neke filmove sebi u glavi", poručio je on svojoj devojci.

"Dok pismo nije došlo, on je nju opet naduvao i zalupio vrata. David je milion puta rekao ovde da ne želi više da je vidi, da mu smeta ovde. I eto, ispunila mu se želja. Ono što ste videli za stolom, e to je on", sigurna je Ljuba.

"Ja sam u šoku što se to desilo... Pojma nisam imala da će Aleksandra to da uradi. Nakon što je udarila Minu i što je izbačena iz 'Zadruge' došla je kod mene, pričale smo, rekla sam joj da nije trebalo to da uradi. Nakon toga sam bila na rođendanu, vratila se kući, opet popričala s njom i otišla u svoju spavaću sobu.

"Malo nakon toga sam pustila televizor i videla šta se dešava i da je Aleksandra pokušala da upadne u 'Zadrugu'. Za to vreme mala Magdalena je bila kod mene kući, spavala je", izjavila je povodom incidenta Davidova majka.

Kurir.rs/Foto: Printscreen Pink

Kurir

Autor: Kurir