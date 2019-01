MARIJA KULIĆ SE BESNA VRAĆA U ZADRUGU: Evo zašto se nije pojavila kada je trebalo, a ono što prvo planira, nastaće HAOS!

Marija Kulić izašla je iz rijaliti šou programa "Zadruga" pre nekoliko nedelja kako bi bila uz svoju drugu ćerku koja je zbog majčinog odsustva popustila u školi. Miljana se od kako joj je majka otišla opustila pa je sa svojim dečkom Zolom imala čak i seks.

Marija je nekoliko puta do sada isticala da joj se ne dopada Zola, kao ni to što je Miljana, iako je obećala da se to neće destiti, sa njim ima seks.

Marija je nekoliko minuta pre nego što je napustila zadrugu Miljani rekla da će se vratiti šestog januara ali to se nije desilo. Ona je otkrila i zašto:

"Ulazim u nedelju sada. Imala sam grip, slomio me sa 39,4 pa nisam smela zbog bebe. Ljubila bih ga i držala, što jedva čekam, ali sam čekala da prođe virus kako bih mogla da budem sa njim", rekla je Marija.

