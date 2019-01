MALTRETIRAJU TRUDNU ŽENU: Dosta mi je jeftinih trikova! Od kako sam saznala da sam u drugom stanju, UDARILI SU JOŠ JAČE NA MENE!

Aleksandra Tasić Coka začela je u rijalitiju, a tokom trudnoće ona je često raspoložena za svađu. Ona ima žestoke sukobe sa Vesnom Vukelić Vendi, a upravo povodom toga rešila je da iznese sve što joj je na duši.

Kako komentarišeš izjave Aleksandra Požgaja da si pre rijalitija bila u vezi sa oženjenim čovekom, njegovim prijateljem, te da ju je poslao u rijaliti da bi se spasao?

-Mislim da bi dotična persona trebala da se više pozabavi svojim boravkom u vili s obziromna to da je nekoga ostavio kod kuće i da se mane jeftinih i već viđenih rijaliti trikova. Ume on to i bolje -

Da li ti smetaju optužbe ostalih učesnika da si previše zaštićena kao trudnica, ali da bi morala i manje da se nerviraš jer si u blagoslovenom stanju?

-Što se tiče prvog dela pitanja, ne vidim na koji sam način zaštićena čak mislim da sam i više na udarima nego pre saznanja da sam trudna i mislim da bi bilo logičnije da se ovo pitanje postavi ostalim učesnicima jer i mene zanima taj odgovor. Što se tiče nerviranja i ja se slažem sa time svakog dana mi skreću pažnju na to ali trenutno je jaće od mene da ovako burno reagujem i nadam se da ću se vremenom stabilizovati i da neću trošiti živce na nebitne osobe.

Učestale rasprave sa Vesnom Vukelić Vendi otimaju se kontroli. Šta misliš da Vukelićeva ima protiv Nikole i tebe, pa vam često zamera mnoge stvari?

-Plašim se da odgovorim iskreno na ovo pitanje da ne bih bila kažnjena na svim portalima kao i do sada u vili. Sačuvaću svoje mišljenje za sebe.

