SVE JE POČELO KADA SAM OTIŠLA SA DEČKOM U DUBAI: Nina Prlja priznala koji BEZOBRAZAN FETIŠ ima DOK VODI LJUBAV!

Nina Prlja je nekadašnja rijaliti učesnica koja je bila uhapšena 2016. godine zbog navodnog šverca kokaina, pod sumnjom da je deo organizovane kriminalne grupe beogradskih mula koje su krijumčarile kokain u Emirate. Ona je u jednoj emisiji progovorila o tome šta je sve preživela, ali i priznala da joj je fetiš da vodi ljubav na novčanicama.

- Sve je počelo tako što sam otišla na odmor sa dečkom u Dubai. Ali međutim u međuvremenu smo raskinuli. Ja sam se čula sa jednim drugom Filipom sa kojim sam bila jako dobra, a ja sam se onda u tom trenutku setila da imam vizu za Dubai. Tako sam i otišla, nakon nekog vremena on mi se svideo! Imali smo se*s na novcu, što je bio moj fetiš. Plaćao mi je večere od 700 evra - započela je Nina svoju priču, a onda otkrila da je u stan jedne noći uletela policija:

- Ušli su nenormalno brzo, ja sam sela na krevet. Oni su ceo stan izvrnuli sa maskama u čudnim odelima. Filip mi je rekao biće sve u redu samo se smiri. Jedan od tih maskiranih ljudi mi je rekao da je našao kokain u mojoj torbi, to je bilo pola grama. Ne znam odakle meni to tu, ja sam ranije koristila droge, ali tada ne! Njima je verovatno bilo u glavi da moraju da me hapse zbog toga - priznala je Prlja u emisiji "Iza rešetaka".

Prlja je ispričala da je mislila da će msamo dati izjavu, ali da su je u policiji ispitivali 6 sati.

- Dali su mi dva ćebeta koja su bila izbušena od cigara, prljavu kašiku i izmrljanu činiju. Imala sam pravo na poziv, ja sam to odbijala jer nisam imala snage da zovem bilo koga da sam u CZ-u! Kada sam ušla u ćeliju rekla sam im da se sklone da mogu da legnem. Sutradan me je komandirica postrojila, nedeljama nisam mogla da dođem sebi - završila je starleta.

Kurir.rs / Foto: Printscreen Instagram

