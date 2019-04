MARKO PRIZNAO LUNI DA JE VIŠE NE VOLI KAO PRE, A ONA SE RASPALA: Đoganijeva ne može da se SMIRI posle najemotivnijeg razgovora dosad! (VIDEO)

Luna Đogani razgovarala je sa bivšim dečkom Markom Miljkovićem, koji joj je priznao da je ne voli kao nekada.

Ona je sve vreme bila tužna i govorila Marku koliko ju je povredio i ogrešio se o nju.

"Luna, ja ne mogu, ne treba da vodimo ovaj razgovor, još je rano. Bukvalno se borim sa glavom i sa srcem. Ovaj razgovor pogoršava situaciju i kod tebe i kod mene. Vidim da ni ti, nisam ni se ni ja pomirio sa činjenicom da ne treba da budemo zajedno. Pa ja znam da ti nisi sponzoruša. Ne volim te više punim srcem... Brendon me je ispoštovao, ti me nisi ispoštovala", rekao je Miljković.

Luna je kasnije kroz suze razgovarala sa Drvetom u Rajskom vrtu i opisala šta se desilo.

"Mesecima unazad bila sam srećna i ispunjena i mislila da sam našla osobu za sebe. Mislila sam da će da proba da zataška moje rane, a ustvari ih je više produbio. Teško mi je, ne mogu više. Još jedan neuseph u nizu. Marko i ja ne gledamo u istom pravcu, samo želim da me prođe i da se završi. Boli me kad ga vidim, nervira me kad se smeje, što je srećan kad nije sa mnom. Lepo sam mu rekla još na početku veze samo da me ne povredi", govorila je Đoganijeva.

