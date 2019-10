MUŠKARCE JE ZADOVOLJAVALA U TOALETU, A ONI SU JOJ PLAĆALI ZA TO: Posle AKCIJE sa Radetom Lazićem isplivala BURNA PROŠLOST!

birala samo one koji joj se sviđaju

Nataša Radan je od samog ulaska u rijaliti pokušavala da stupi u emotivni odnos s nekoliko muškaraca, ali joj to nije polazilo za rukom. Ipak, na kraju uspela je da smuva Radeta Lazića, kojeg je čak i oralno zadovoljila ispod jorgana pred kamerama "Zadruge". Iako je tvrdila da to nije istina, pojavio se snimak na kojem se jasno vidi, ali i čuje da je Radanova oralno zadovoljila Lazića.

Da joj ovakvo ponašanje nije strano, dokazuje to da je Nataša uzimala novac za s*ksualne usluge, te da je oralno zadovoljavala muškarce u toaletu poznatog restorana u Beogradu.

"Ma kakav je ona top-model? U to niko više ne veruje. Nataša je pre nekoliko godina zarađivala novac tako što je oralno zadovoljavala muškarce. Može tu priču da prodaje samo ljudima koji je ne poznaju. Uglavnom su to bili samo oni koji bi joj se dopali, ali je zauzvrat uzimala novac. Sve je uvek bilo po šablonu. Izašli bi na večeru u poznati restoran, ona bi ih sve vreme uzbuđivala pričom, te ih dodirivala po polnom organu ispod stola. Na kraju bi odlazili do toaleta, gde bi im ona pu*ila ", prenoeo je izvor i dodao da se ona plašila da će njena tajna isplivati kada bude ušla u "Zadrugu", ali da joj je novac kao honorar bio miliji od časti.

Međutim, postoji jedna devojka koja trenutno boravi sa njom u rijalitiju, koja zna za nejnu prljavu prošlost.

"Tara Simov je jedina koja je znala ovu Natašinu tajnu, pre nekoliko dana ispričala je pred nekoliko zadrugara. Tara je rekla kako zna da se u Imaginarijumu nalazi jedna devojka koja je zadovoljavala muškarce u toaletu, ali da ne želi da otkriva o kome se radi", zaključio je dobro obavešteni izvor.

