MINA I MENSUR URLAJU JEDNO NA DRUGO: Ona bacila oko na Mateju, a Crnogorac poludeo! Evo kako se ZAVRŠILO! (VIDEO)

Gledaoci su razotkrili Minu Vrbaški koja se nabacivala Mateji Matijeviću na dočeku Nove godine, što je iznerviralo Mensura Ajdarpašića.

Njih dvoje su se zbog toga posvađali i vikali jedno na drugo u dvorištu.

"Ne možeš tako, da je sa mnom, znalo bi se, meni samo možeš...", započeo je razgovor Ajdarpašić.

foto: Printscreen

"Da ti ja sad nešto objasnim, ako je nešto bilo 31, ja se ne sećam da sam ja njega grlila, i da jesam, i da sam mu skakala po glavi, ti to meni ne treba da prebacuješ. Smatram da je to prebacivanje, ja sam rekla da neću da se mešam, boli me uvo! Ako tebi to smeta...! Mene ovakve stvari nerviraju", govorila je Vrbaški.

"Ne gledam nijednog muškarca u kući! Ti pričaš tako", tvrdila je Mina pravdajući se Mensuru.

"Nije mi prijatno i nije mi lepo", dodao je zadrugar.

Ipak, njih dvoje su kasnije izgladili odnose i osamili se u pabu, gde su se ljubili.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen

Kurir