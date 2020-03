25.000 € DUGA NIJE MALO! Ta žena je otišla tamo da je SATRE?! Lunin prijatelj siguran: Majka je njoj kriva za SVE!

Brojne informacije iz privatnog života Đoganijevih i Atijasovih ugledale su svetlost dana pošto je Anabela kročila na rijaliti imanje u Šimanovcima, među kojima su i tvrdnje o pozamašnim dugovima u kojima su svi članovi porodice densera, navodno, do grla.

"Luna je dosta novca zarađenog u 'Zadruzi' uložila u svoju karijeru i za samo nekoliko meseci izbacila pet pesama i spotova. Ceo njen honorar u rijalitiju Anabela je uložila u stan u novobeogradskom naselju i ostavila je bez dinara. Plus ju je savetovala da mora maksimalno da iskoristi popularnost i da zbog novca ne pravi pauzu u karijeri već da pozajmi pa će od nastupa vraćati", prenose mediji reči jednog Luninog prijatelja za Svet: "Luna jeste počela da nastupa po klubovima, ali 25.000 evra duga nije malo. Kako da ona taj novac vrati?! Njoj je rijaliti bio jedino rešenje. Anabela ju je podržala jer je znala da je u problemu, što finansijskom, što psihičkom, pa i zdravstvenom. Ona kao majka nije bila sposobna da je zaštiti, uvalila ju je u problem, a onda ju je gurnula u drugi", tvrdi on.

"A na sve to je sad ušla tamo da je dokrajči. Ta žena je sve vreme satire, govori joj da se borila za pogrešnu ćerku, ali da će se od sada boriti za Ninu i Blankicu. Pokušava da joj uništi vezu sa Markom, pljuje joj oca, kao da ga je ona izabrala, a ne ona sama. Plus na sve to govori kako Luna ima početni stadijum karcinoma", dodaje izvesni prijatelj.

foto: Damir Dervišagić

"Pa umesto da je kao majka zaštiti, ona je dovodi do ludila iako zna da joj stres može biti okidač za bolest. Ta žena joj život ugrožava, ponaša se kao da hoće da je ubije. Luna je u rijaliti prvi put ušla da bi pomogla svojoj porodici, jer se ne zna ko je bio u goroj situaciji Anabela ili Gagi, a sad joj je ta ista Luna kriva što je blamira i kompromituje."

"Pa njena majka je prva imala dečka u 'Velikom bratu' kad se rastala od Gagija, a Luna je sve to kao dete gledala. Anabela je očajna zbog zbog života, a sad za sve greške krivi ćerku. Lunu su ljudi počeli da pritiskaju za novac, što saradnici kojima je ostala dužna, što drugi od kojih je pozajmljivala na kamatu. To je preseklo da se vrati u Zadrugu", dodao je on, a zatim zaključio:

"Anabela ju je savetovala šta da radi i dovela je do ovoga sada. Ja se apsolutno slažem sa Gagijem da mu je ona uništila ćerku i da je Luna zbog majke na lekovima za psihu. Makar je neko u celoj toj priči normalan."

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs, M.G/Svet/Foto: ATA Images

Kurir