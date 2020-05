EDO KONAČNO PRIZNAO SVE: Između mene i moje žene je došlo do ZASIĆENJA! Dragana ne bi došla u obzir da se to nije DESILO

ispričao mići sve do detalja

Edis Fetić je do detalja ispričao Lepom Mići kako je sve izgledalo napolju, kao i to da je izmežu njega i Zilhe Karašik došlo do zasićenja.

foto: Printscreen/ Youtube

"Mislio sam da joj se to dešava ovde, jer je ovo skučen prostor, ali onda dolaze stvari iz spoljnog sveta. Za Mikišu sam znao da su se videli, da su izlazili, a onda su izašle te prepiske, mene nerivra što ona laže. Znaš li šta su meni napolju radili što je ona bila sa Tomovićem. Završeno je sve!" rekao je Edo.

"Ispada da si ti sve to znao i trpeo si do juna, a sada pred kraj ne možeš da oprostiš. Ja navijam da to bude tako, nema tu sreće, ali ne treba da prekidate svaki kontakt, ipak ste bili dve godine", govorio je Lepi Mića.

Nakon dugog razgovora, Lepi Mića je postavio Fetiću ključno pitanje.

foto: Printscreen/ Youtube

"Kad je Zilha doznala za Draganu?" pitao je Mića.

"U novembru kada je Dragana bila u "Zadruzi", videla je prepiske, a kada je izašla torta, svi su saznali", govorio je Fetić.

"Onda si ti rekao Zilhi da ulaziš u rijaliti?", pitao je ponovo pevač.

"Ja sa Zilhom od juna ne živim zajedno. Između nas je došlo do zasićenja, Dragana se nikada ne bi pojavila da nije bilo toga. Zilha me nikada nije slagala, nedostatak pažnje, Zilha je bila zauzeta decom, meni je Draganina pažnja prijala. Zbog naslova u novinama smo se mnogo svađali" rekao je Edo.

Kurir.rs / M.M.

Kurir