BAŠ SAM SE OBRUKALA! Dragana Mitar zaplakala zbog romanse sa oženjenim: Pretvorila sam se u SLUŠKINJU! (VIDEO)

Dragana Mitar tokom popodneva porazgovarala je s Drvetom mudrosti pa priznala da se veoma loše oseća kada je Edis Fetić, te njihova romansa u pitanju.

"Pogađa me to što očigledno nemam komunikaciju u strani suprotnoj od sebe, što jedno kaže, drugo radi, treće misli. Ja moram da pazim kako ću da kažem, šta ću... Dok ne poludim jednog dana. Stalno ja ugađam, titram. Pretvorila sam se u sluškinju. Ja sam ovakva, onakva, sve najgore o meni, drvlje i kamenje. Moram da pazim da se ne zamerim. Ne mogu, počinjem da pucam po šavovima", počela je ona.

"Ja kao da sam poubijala pola ljudi i ne znam kakvu štetu nanela pa se meni zamera ovde šta god da radim, kažem... Ne znam, treba da se preispitam da li sam ja normalna."

"Ne znam koji je cilj... Ja znam da on ne zamera te neke stvari. I onda posle par dana kaže: 'A i nisi ti toliko loša'. Sve protiv mene, ja sam ovakva, ja sam onakva. Počinje da me ubeđuje da sam ja tolika katastrofa, da ne znam kako ću da izađem napolje. Kao da sam nekome ne znam šta loše uradila, kao da mi se sudi ovde. Zbog nekih postupaka, stvari, odjednom sve je loše, sve je crno. Ima li nešto svetlo u svemu ovome? Ne znam više, sve mi se nakupilo i hoću da puknem i da eksplodiram, divim se samoj sebi kako izdržavam. U sto delova me lomi, hoću da eksplodiram", plakala je Dragana.

"Mislim da sam se izblamirala, da sam se obrukala, utučena. Jednom rečju sam utučena. I to što glumim da sam okej, to je samo gluma. Uopšte nije ništa onako kako sam zamislila, osećam se loše, bezvredno, loše se osećam. Pokazala sam loše stvari o sebi i kroz svađe. Meni je ovde otežano, nije došao da mi olakša uopšte", dok je lila gorke suze govorila je ona.

Kurir.rs, M.G/Foto: Printscreen

