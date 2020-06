VOLIM TE, NEDOSTAJEŠ NAM PUNO! Dragana pronašla ceduljicu, u sve upleten i Edis! Fetić izgoreo od besa kada je ČUO!

Edis Fetić je izgoreo od besa kad je čuo da je Dragana Mitar iznela sve o cedučljici koju je pronašla a bila je namenjena Edu.

U emisiji "Gledanje snimaka" ukućani su mogli da vide i kada je Dragana Mitar pričala o Edu i poruci koju je on, kako Dragana smatra, njoj napisao. Posle klipa nastala je polemika za crnim stolom zbog ove teme, kao i oko toga kome je namenjeno ovo pismo i ko ga je pisao.

foto: Printscreen/Youtube

"Ja otvorim cedulju i vidim piše: "Nedostaješ nam puno" rekla je Dragana.

"Hoćeš da ućutiš? J*bem mu mater" prekinuo je Edo Draganu.

"Nedostaješ nam puno... Čekamo te u studiju, volimo te", ja odem u pab i kažem mu: "Ovo je verovatno tebi ispalo". Zatim je došla Zorica. Specifično je slovo l i to oštro A. Ne znam koja je poenta svega toga, kasno je ako je hteo moju reakciju. Verovatno mu je dosadno" rekla je Dragana u nastavku.

Video sam taj papir u pabu, ja kao specijalista za pisma i poruke, uzeo sam sa Edom da to dešifrujem. Došlo smo do zaključka da je to papirić od tog pisma, da je crvena hemijska ... Edo zna ko je, nije na meni da kažem ko je ta osoba. Edo mi je rekao da ću biti siguran kada ta osoba izgovori tu i tu rečenicu, ja i dalje čekam tu rečenicu. Edo mi je rekao za ta specifična slova, ali Dragana nije trebala to da kaže, jer je ta osoba ovde - rekao je Bane.

foto: Printscreen/Youtube

"Ja ću reći kada budem dokazao. Ona je uspela da iskokodače za to l i A.

"Znači Siniša nije Dragani, Zilha nije Edi?" pitao je voditelj Milan Milošević.

"Neko iz kuće je. Najjače je što dole piše: "Volim te" dodao je Bane.

Kurir.rs / M.M.

Kurir