MAJKA I ĆERKA OČI U OČI! Luna se kaje što je uopšte i UŠLA U ZADRUGU, a Anabela OVO smatra svojim najvećim PORAZOM!

Luna Đogani i Anabela Atijas gostujući u jednoj emisiji po prvi put posle "Zadruge 3" našle su se javno oči u oči, te prokomentarisale period koji je sada iza njih - dok su delile krov nad glavom u Beloj kući na rijaliti imanju u Šimanovcima. Tom prilikom, Đoganijeva je istakla da se kaje što je uopšte i ušla u "Zadrugu" ovoga puta, dok je za pečavicu učešće ćerke u ovom formatu veliki životni poraz.

"Ovo je treća godina već. Nije da imam tremu, nego se čuješ sa gledaocima, malo me štreca... Ne može niko da me uvredi, ali mi uvek ova emisija budi onako čudan osećaj. Nije tako strašno kao što sam mislila, imala sam strah kako će moji ljudi razgovarati sa mnom, da li će da me se odreknu, ali svi su me dočekali raširenih ruku, podržali su me, naravno rekli su mi šta mi zameraju, ali su bili prava porodica. Mnogo mi je značilo da imamo njih u našim životima", počela je Luna u "Zadruga, narod pita", pa nastavila: "Nina me je dočekala u mom stanu, sa Andrejem i Blankicom sam se odmah čula, svi su odmah bili tu. Rekli su da me podržavaju, naravno zameramo ti to i to, ali volimo te, ti si naša Luna. Mnogo sam se toga plašila. Najviše sam se plašila kako će me Nina i Blankica gledati kad izađem, osetila sam na rođendanu kako me je gledala, ali kad je došla sa puta toliko me je grlila i ljubila, govorila da me voli, to mi je vratilo energiju", izjavila je ona.

foto: Printscreen Pink

"Ne mislim da iko opravdava njeno ponašanje prema meni, samo su imali obzira. Ja sam ih zamolila, znaju koliko mi teško pada kad se ona loše oseća, ja sam izginula da je niko ne dira i to su ljudi ispoštovali. Da su imali priliku da se obrate u toku Zadruge, bilo bi mnogo gore. Svako je radio po svom ličnom osećaju, nikada neću biti srećna da neko moje dete grdi i pljuje, a ako neko želi loše, ja ne mogu ništa protiv. Nina mi je rekla: 'Rekla sam joj sve što mislim, ali ja volim svoju sestru. Smatram da je pogrešila i rekla sam joj to.' Luna je pokazala da ima svoj stav, iza kog ja ne mogu da stanem, ranije sam stajala iza svega što je radila. Sad kad je rešila da živi svoj život, da joj ne treba mama da joj menja pelene, ja sam u redu sa tim. Nikad se nisam promenila, ljude gledam kroz njihove postupke i delim ih na dobre i loše. Neću biti dobra sa ljudima koji misle da sam zaslužila ovo što mi se desilo. To govori o njima, ali neću nikome da sudim. Sklonim se od tih ljudi pored kojih se ne osećam dobro, rekla sam joj da joj želim sreću ali ne mogu da stojim iza toga što radi. Sve joj je oprošteno, ali dokle god misli da je to što je urađeno u Zadruzi bilo ispravno, ja ću se skloniti, to govori o tebi, ovo o meni. Sa mnom nikakav problem nećeš imati, ni ti ni bilo ko drugi", ispričala je Anabela.

"Zbog svega se kajem. Prvo zbog svog ulaska, nije mi to trebalo, imala sam svoj mir koji sam napravila, ljubav ako je prava biće za 5 meseci, ako nije, neće ni biti, nije ni trebalo da dolazim, da dokazujem, nije mi trebala ova sezona, sve je bilo bespotrebno. Nijedna stvar koju sam uradila u trećoj sezoni mi se ne sviđa, sve bih promenila, iz toga sam izvukla pouku, i to ću promeniti zbog svog mira", dodala je Đoganijeva.

"Uvek sam bila uz Lunu šta god ona uradila, tražila sam opravdanje, ali nekad stvarno ne činimo uslugu deci kad radimo to. Smatram da je napravila velike greške i njeno učešće u Zadruzi je moj poraz kao njene životne saputnice. Ona mora da procesuira svoj odnos prema meni, mene samo ona zanima", rekla je Anabela.

foto: Printscreen Pink

"Može da mi kaže ko šta hoće, čuću samo ono na šta je moje srce osetljivo, a to je ljubav. Žena koja mrzi ženu je nesrećna. Ili joj fali drugi brak ili je unesrećila neka lepa žena. Mislim da sam pogrešila u vaspitanju ćerke", oštra je bila Anabela u jednom trenutku.

"Ne možeš da kažeš da sam ja nevaspitana i da si ti kriva za to", brecnula se tada Luna: "Moraš da prestaneš da me vređaš, da kažeš da sam nevaspitana..." nastavila je ona.

"Što ne kažeš ništa za mene? Onda ja odlučujem da više ništa ne pričam. Što ne kažeš da to nije istina, neću da je pustim da priča laži", istakla je Anabela.

foto: Printscreen Pink

"Ja ovakve žene srećem već godinama, koje mi drže predavanja, kakva sam ćerka, kakva je ona majka... Ovakve žene me nisu dovele do pobede sigurno", dodala je zatim Luna.

"Moja ćerka je odlučila da postane rijaliti učesnica kada je imala 21. godinu, ja nisam mogla da je sprečim. A ja sam ušla da sebe pokažem, kad već svi komentarišu da imaju pravu sliku", pokušala je da objasni Anabela.

"Naravno da me pogađa, ne mislim da sam nevaspitana. Radije ću da imam loše postupke nego da budem loš čovek, da prodajem svoje telo, da koristim narkotike. Ja sam radila kako sam se osećala", ispričala je Đoganijeva.

foto: Printscreen Pink

Kurir.rs, M.G/Foto: Printscreen Pink

Kurir