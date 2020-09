UČESNICA ZADRUGE IMA BURNU PROŠLOST: Policajka imala seks-aferu sa Bobom Sinklerom, 500 evra dala da mu uđe u sobu

Ljiljana Stevanović, nekadašnja policijska službenica koja je trenutno u "Zadruzi", pre 15 godina imala je seks-aferu sa Bobom Sinklerom, zbog čega je i dobila nadimak Ljilja Sinkler!

Bob SInkler foto: Kurir

Kako smo saznali od ljudi iz okruženja rijaliti takmičarke, ona je u to vreme bila u vezi sa izvesnim Kostom, koji ju je finansirao. Platio joj je sve plastične operacije, davao novac, poklanjao putovanja. Bio je jako zaljubljen u Ljilju, a i ona je njega volela. Problem je bio taj što je Stevanovićeva po prirodi nestašna i volela je da švrlja, i tako je nastala afera sa svetski poznatim di-džejem. Kad je te 2005. čula da Sinkler dolazi u Beograd i da će imati nastup, odmah je kupila kartu i otišla na njegov koncert, jer obožava haus muziku. Međutim, dok je Bob bio na binu, Ljiljani se veoma dopao njegov fizički izgled i rešila je da ga osvoji po svaku cenu.

foto: Printscreen

Prema priči našeg sagovornika, inače bliskog Stevanovićkinog prijatelja, ona je došla na ideju da upadne u hotelsku sobu kod Sinklera, a smislila je detaljan plan kako da to realizuje. Otišla je na recepciju i službeniku dala 500 evra da je propusti da prođe, što je protiv protokola i strogo zabranjeno, a onda se popela na sprat na kojem je bio di-džej. Pokucala je na njegova vrata, on je otvorio i tako su počeli da ćaskaju. Rekla mu je da joj se jako dopada i da želi seks sa njim, a on je bez previše razmišljanja pristao da ispuni Ljiljinu želju. Posle toga Stevanovićeva se hvalila po celom gradu da nikad nija imala bolji seks nego sa čuvenim di-džejem, i tako je dobila nadimak.

Bob joj uništio život O ovoj temi pričali su i učesnici "Zadruge" pre dva dana. Marko Đedović, Vladimir Tomović i Toma Panić komentarisali su Ljiljanu, pa je tako bivši novinar kazao da je Stevanovića bila drugačija pre nego što je srela Sinklera. - Ona je meni simpatična. Nije ona bila takva, nego se spetljala sa onim Bobom Sinklerom, on je svetski di-džej, pa je patila posle toga. Sada ima nekog u Americi. Šou je, sve je to rijaliti, bila je inspektorka 15 godina inače - rekao je Đedović. Ivan Ercegovčević

Nisu u dobrim odnosima Vuk nije hteo da pozdravi Kiju Vuk Mob odbio je da pozdravi Kiju Kockar u "Zadruzi", pa je bio prinuđen da objasni zbog čega je tako postupio. - Prvo, nije mi bivša, nije mi ni prijatelj, i tu se stavlja tačka. Družili smo se jedno vreme, nismo se razumeli, nismo imali iste interese. Nije mi bio problem da je pozdravim, nego sam rekao da ja imam koga da pozdravim, majku i svoju verenicu - rekao je reper, dok je Kijina majka dodala da se seća perioda kada je njena ćerka bila sa Vukom u Crnoj Gori. Tada se umešao i Đedović, rekavši da je on odgovoran za raskid Moba i njegova bivše verenice Biljane. - Bio sam upetljan u to jer sam se družio sa Vukovom bivšom verenicom Biljom, pa sam mu ja rasturio veridbu (smeh). Vuk se tada kur*ao sa devojkom koju poznajem, a nije Kija, i ja sam to rekao Bilji. Tako da sećam se dobro tog perioda - objasnio je Marko. foto: Ana Paunković, Damir Dervišagić

Ljiljana Stanišić

Kurir