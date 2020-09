RASKINULA SA DEČKOM ZBOG MANEKENA, SAD HOĆE DA SE MIRI! Zbog njega završila u BOLNICI, ali sad joj to više ne SMETA!

Bivša misica Paula Hublin i Fran Pujas posle burnog raskida obnovili su svoju vezu.

Naime, Paula je ostavila Frana i želela da bude sa manekenkom Anđelom Rankovićem, inače bivšim dečkom Teodore Džehverović, međutim kako im nije uspelo ona je odlučila da se vrati bivšem, dok Anđelo postaje sve bliskiji sa Ivanom Marinković.

Fran i Paula su prvenstveno večerali zajedno, a zatim su se uputila ka Beloj kući, gde su u krevetu razmenjivali nežnosti.

Kako je Paula ranije navodila, od Frana je pretpela i nasilje te i završila u bolnici, a Fran je to i potvrdio.

foto: Printscreen/Instagram

- Vučem probleme iz detinjstva. Prema svim bliskim osobama ponašam se loše. Paula i ja samo odlučili da raskinemo. Mislim da mi treba vremena za sebe, da bih promenio neke stvari. Ona je devojka koju sam prvi put ošamario, ne mogu to sebi oprostiti. Ona je bila predobra prema meni - rekao je Fran nedavno.

- Ovo mi nije prvi put da prođem nasilje opravdavam to, jer sam razumela. To nije jedini problem u našoj vezi. Ne sluša me, ne daje mi pažnju. Imam osećaj da me iskorišćava u vezi. Ja sam umirala od bolova, bila sam u bolnici, i saznajem da je neka druga u mom stanu, da tamo spava druga cura. I preko toga sam prešla - rekla je Paula.

foto: Printscreen

kurir.rs

