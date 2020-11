MILJANA JE PRE RIJALITIJA BILA NA LEČENJU, SVE JE LOMILA PO KUĆI, NAPADALA IH! Kulićkina bivša dadilja otkrila ŠOK DETALJE o njima

Sina Miljane Kulić jedno vreme u rijalitiju čuvala je dadilja Klara, koja je sada progovorila o Kulićima i ispričala svoju stranu priče.

- Marija laže da se poznajemo dve godine, ali tačno je da znam i ko su oni i kako su živeli. Njima je Miljana napravila kuću! Da nije ušla u rijaliti, ne bi imali gde da se okupaju. Oni nigde nisu radili, ni Marija, ni Siniša, oni su primali Socijalnu pomoć, stali su na noge tek nakon "Zadruge 2". Marija je bolesnija od Miljane, poznato je da Miljana nije kako treba sa psihičkim zdravljem, ali ova je bolesnija jer zarađuje preko ćerke koja ima problem sa mentalnim zdraljem - rekla je bivša dadilja malog Željka i dodala:

foto: Printscreen

- Miljana je pre svih rijalitija bila u Topolnici na lečenju, to se desilo posle cele frke sa Mišelom! Ona je znala da bude agresivna i da u takvom stanju lomi sve po kući, da ih napada, niko to nije mogao da spreči, pa su je valjda i prijavili nadležnim institucijama. Marija laže da ima idealan brak, a ona i Siniša k'o pas i mačka ceo život, oni se svaki dan svađaju i vređaju. Siniša je bio i u zatvoru zbog nasilja u porodici, Marija ga prijavila da je tukao, pa je imao i napad na službeno lice i nosio nanogicu, toliko o tome kako se oni slažu! Siniša mnogo pije, prgave je naravi, ume da bude opasan. Svaki dan idu u policiju, prijavljuju se, ma to je strašno.

Ona tvrdi da Marija uzima Miljani novac i dodala da su i njoj ukrale stvari.

foto: Pritnscreen

- Miljana za dete ne pita, ona koristi da se slika za Instagram sa njim, Marija brine za to dete. Greota što ga vodaju po rijalitiju! Ovo ću vam otkriti što niko ne zna, Miljana je Mariji ukrala 5.000 evra, ona mi se lično žalila, oni svi jedni drugima kradu. Poznato je da je Miljana kleptomanka! Meni su njih dve sve stvari koje sam imala dok sam čuvala dete u "Zadruzi" pokrale - kaže bivša bebisitekra sina Kulićeve i dodaje da će tužiti majku i kćerku ako nastave da je pominju u rijalitiju.

- Ako me ne zaobiđu sa pričama, ja ću da ih tužim, ovde u Nišu, znaju svi ko sam ja, a ko su oni! Pričam samo istinu, nema čega da se bojim, ta porodica je luda kuća! Miljana je lagala ljude, ode u salon da se frizira i pobegne ne plati, krala je sa Zolom pare od Siniše i Marije, zajedno su se drogirali, a onda Marija morališe drugim devojkama - objašnjava Klara i kaže da je čula da Siniša preti da će platiti ljude da joj naude:

- Siniša je pretio po gradu da će da pošalje ljude za deset evra da me srede, evo, ja sam tu, ne bežim nigde, neka me srede, ja se nikoga osim Boga ne plašim - zaključila je Klara za "Star", a prenose mediji.

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/I.B/Star

Kurir