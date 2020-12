SANJA I ANĐELO NA KORAK DO POLJUPCA: Priznali jedno drugom šta OSEĆAJU, šta će reći MATORA I DŽEHVA?! (VIDEO)

Nakon što je Jovani Tomić Matoroj na neki način priznala da joj se Anđelo Ranković dopada, Sanja Stanković je pošla do njega kako bi mu sve to ispričala, a njegova reakcija bila je jako iznenađujuća.

Naime, Sanja je pričala sa bivšom devojkom koja joj je dala svoje mišljenje.

foto: Printscreen

"Nas dve smo stavile tačku na sve, ali to ne znači da ti ne treba da kreneš dalje. Ja ne mogu da budem sa nekim, ali ti treba to da uradiš. Meni Monika prija, ali ja imam strast, emocije nemam, zato ne želim da je povredim. Ali ako ti osećaš sve to, ja ne znam šta tebe koči?", pitala je Matora pa se Sanja zamislila. Kasnije se obratila Anđelu.

"Ja sam Jovani priznala sve, ona zaslužuje da sazna", rekla je Sanja.

"Ne znam šta da ti kažem", rekao je Anđelo koji nije skidao osmeh sa lica.

"Vidi se, mi se češkamo, mazimo, stalno smo zajedno. Bio si mi sprdnja, ali sam se onda za*ebala u nekim stvarima", objasnila je Sanja.

"Misliš da je sada vreme za to?", pitao je Anđelo.

foto: Printscreen

"Ne znam, ne mislim to, samo ne želim da ispadam loša prema nekome", objasnila je Sanja.

"Je l' ti lakše sada pametnice?", pitao je Anđelo kroz smeh.

"Da, jer sam rekla tebi i jer sam rekla Jovani", dodala je Sanja, a svi čekaju da vide kada će "pasti" prvi poljubac između njih, o čemu se dugo već priča.

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir