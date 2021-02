REKLA JE DA BI JE STANIJIN ULAZAK POREMETIO! Rialda žestoko isprovocirala Zerinu zbog Tomovića, Hećo završila U SUZAMA! (VIDEO)

Vladimir Tomović odgovorio je na pitanje koje su mu postavili gledaoci, a onda se i Zerina Hećo umešala.

foto: Printscreen/PINK

- Ima li nade da se Zerina odljubi od tebe? - glasilo je pitanje.

- Rekao sam da ovu temu više nikada neću komentarisati - kratko je rekao Vladimir.

- Žao mi je što sam se dovela u situaciju da psujem, to nije moj nivo. Da me isprovocira neko ko perfidno radi neke stvari, udara mi u bolnu tačku. Trudiću se da izignorišem svaku njegovu provokaciju. To takmičenje između mene i njega, to su neke stvari koje su kontradiktorne kod njega, a ja mu se suprotstavljam. Izbaci me iz koloseka, jer jedino od se služi nekim stvarima koje su mi bolne teme. Naš kontakt od ovog momenta prestaje - objasnila je Zerina.

foto: Printscreen/PINK

- Ona prvo neće da prizna, uvek ima blaženi osmeh kada je on u pitanju. Ona želi da se izdigne iz te situacije, ne vidim da je sramota što se cela situacija odigrala tako. Ono juče je bilo ružno, sviđa joj se 100%! Zerina je rekla da bi je ulazak Stanije poremetio - komentarisala je Rialda.

- Vladimir Tomović je od starta znao da se mi igramo, da ja imam neki emotivni problem i žal. Nije tačno, pominjao se ulazak Dada, pa sam ja rekla i za Staniju da mi takvi ljudi ne trebaju ovde. Ono što sam ja doživela sa Dadom bilo je javno poniženje za mene, ljudi ne razumeju kad ja kažem da i dalje volim tu osobu. Ja sam ušla isključivo zbog honorara, znam kakva je borba u meni konstantno. Volela bih da se zaljubim i osnujem porodicu - dodala je Zerina kroz suze.

Kurir.rs/S.M.

