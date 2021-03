ANJA BRIZNULA U PLAČ NAKON HVALOSPEVA O CVELETOVOM PLESNOM TALENTU: Dokle više da me kanale! Nije mogla da podnese KRITIKE! VIDEO

Voditelj je pomenuo sujetu koja je bila i te kako primećena, pa je upitao sve zadrugare, ko se najviše pokazao kao sujetan, a Milica Kemez imala je prva reč.

- Iskreno, meni tačno danas je svako ko je uzeo neku nagradu zaslužio, svi su izgledali svetski, Miljana je napravila šou. Mislim da su očekivali veći supeh Anja, Cvele, Čorba, Kristjan, a svako je bio onakav kako se potrudio. Ja nisam očekivala nešto sad kao, jer ja znam kako igram. Bila sam u onim čarapama, klizale su... Nisam očekivala iskreno, a kada se završilo, bilo mi je krico što nisam dala još sebe, zbog cele one situacije - počela je Milica.

- Bili ste kao stranci? - komentarisao je voditelj.

- Ljudi nisu znali da ja igram - dodao je Bora.

- Bezveze smo se posvađali zbog predloga tog, on je tu mene povredio, i ja sam htela da teram kontru njemu, a ustvari sam to radila sebi. Generalno, mislim da su najmanje očekivali od Nadice i Zerine, a najviše smo očekivali od Anje i Cveleta. Isto i od Ša, obzirom da je neko ko vlada scenom, oni su bili kul, ali on kao neko koga se sećamo,koga smo pratili i ostalo, vuše smo očekivali iz te garde devedesetih. Isto tako Matora, koja je odskakala od Matore. Matora uvek po malo više da - zaključila je Milica.

- Mene realno za Ša, on jeste devedesete, ali nema šta sad tu novo. Čorba i Kristijan su isto bili dobri, ali je pesma bila preduga. Ja sam se trudila, ali ne možeš samo ti da se daš. Nataša je dala sve, ali ona ne zna (Nataša). Dala je maksimum! - ubacila se Matora.

- Ja samo mislim da si izgledala svetski - konstatovala je Milica.

- Ja sam pričala u bekstejdžu, Cvele je bio vrh, ali njemu leži nešto drugo. 20 ljudi je komentarisalo da bi pokidao uz drugu pesmu - dodala je Matora, nakon čega je Anja počela da plače.

- Dokle da me ljudi kanale!? Od prvog dana je ovako, ja ne mogu - plakala je Anja.

- Ja mislim da smo oboje pokazali isto! Ja ne volim da sam je posadio na stolicu kao neki. Ona se bavila gimnastaikom, i sve što je radila, radila je kako zna. Ona je malo imala tremu, a ja sam to radio samo malo da je podsetim, bili smo top, prezadovoljan sam! - dodao je Cvele potom.

Kurir.rs/M.M.

