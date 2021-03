MIKSI OPET NAVALILA NA ZOLU! SPOPALA GA U KREVETU: Čolić nije uspeo da se odbrani, Kulićeva ga poljubila u USTA! (VIDEO)

Miljana Kulić se razbudila i izašla iz sobe za izolaciju, a kada se vratila, Lazar Čolić Zola ju je zamolio da spavaju.

Čak joj je rekao i da privuče krevet i da se zagrle, iako ju je pre toga nekoliko puta odbio kada je naskakala na njega. Kako se Miljana zaklela u porodicu i sina da neće do kraja rijalitija progovoriti sa Zolom, ona mu je svojim znakovnim jezikom stavila do znanja da je vreme da on spoji krevete, a ne ona.

foto: Printscreen

"Ne mogu da ustajem. Kapiraš li da me maltretiraš već tri sata", kukao je Zola.

"Hajde ti privuci, svejedno je ko će", nastavio je on, pa pokušao da ih spoji, a da ne ustane iz kreveta. Miljana je ustala i dogurala njegov krevet do svog, a zatim ponovo pokušala da bude prisna sa njim.

"Laku noć. U obraz, ne (u usta). Nemoj, da li je moguće?", kukao je Zola.

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir