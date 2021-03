U NJENOJ GLAVI ZVONE SVADBENA ZVONA! Nakon saznanja da ga je žena ostavila, Tara priznala da bi se UDALA za ŠA i ŠOKIRALA cimere!

Nenad Aleksić Ša dobio je priliku da odgovori na pitanja gledalaca:

foto: Printscreen/Pink

- Ako prema Tari imaš samo drugarske emocije, da li bi ti smetalo kada bi se zaljubila i našla dečka u Zadruzi - glasilo je pitanje.

- Zašto bi mi smetalo? Mi imamo te neke glupe stvari i principe, i jako sam lojalan. Ja nije da vežbam odgovore, nego kažem kako jeste i ja ne bih imao problem - rekao je Ša.

- On je meni simpatičan, rekao je kako je i u prijateljstvu takav - rekao je Kristijan.

- Slažem se sa svim što on kaže - rekla je Tara.

foto: Printscreen/Pink

- Tara ti ne umeš kada nekog voliš, da li misliš nda ćeš uspeti nadsalje da se suzdržavaš? - bilo je pitanje za Taru.

- Ja idem dokle on dozvoljava, a najviše je dozvolio da ga zagrlim i poljubim! Da, prvo ad se vratim na pitanje, izljubim ga po glavi i čelu i on žudi za pažnjom, i on crkava posle jednog dana. Nenad meni dozvoli da ga zagrlim, ali nekada me i gurne i nakon razgovora sa Minom, on mene gura od njega - rekla je Tara.

- Da je slobodan da li bi se udala za njega? - pitao je Kristijan.

- Da - rekla je Tara.

Kurir.rs/S.M.

BONUS VIDEO:

01:02 MARINA VISKOVIĆ O BIVŠOJ LJUBAVI: Dosta se toga izdešavalao, NE OTVARAM KONKURS za PRAVOG! (KURIR TELEVIZIJA)

Kurir