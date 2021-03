OBIČAN PREVARANT KOJI SE NE KUPA PO PET DANA: Taki BESAN zbog PONIŽENJA koje MAJA trpi od Čorbe, njega i Janjuša uporedio sa ŠA!

Otac Maje Marinković, Radomir Taki Marinković, oglasio se za medije i prokomentarisao aktuelna dešavanja iz Zadruge:

foto: Pritnscreen

- Malopre sam sanjao da je Maja izašla iz Zadruge. Mislim da je Maja veoma povređena, voleo bih da je vidim ili čujem da joj kažem kao otac šta imam. Rekao bih joj: ''Glavu gore, kakve crne ''Čorbe'' , kakvi bakrači...''. On je odvratan, bezobrazan, nevaspitan, rečju katastrofa, zgrožen sam njegovim ponašanjem prema devojkama. On je jedan prevarant, jedan narkoman koji krizira tamo bez droge. Gledao sam tamo neke klipove kako on priča da se drogirao i prodavao neke supstance. Užas! - počinje priču Taki za Pink.rs i dodaje:

foto: Printscreen

- To kako se prema jednoj devojci ponaša čovek koji ima dete, koji je imao ženu, porodicu, to je van svake pameti. Zato mu je žena i pobegla od njega, ko će da trpi takvu budalu. Čorba je iskoristio Majinu slabost kad je od nasilnika Janjuša pobegla u pab kod Kristijana. Ona mu je poverovala, a ispostavilo se da je on jedan običan dripac, koji je ranjenu Maju uhvatio i iskoristio. On je na početku bio dobar prema Maji, ali on je pokazao sada koliko je nekulturan, bezobrazan, van svake pameti kako se dečko ponaša. Čak je i oženjeni Ša ustao za stolom i priznao vezu sa Tarom. Čovek koji je toliko kukao za svojom ženom ustao i rekao pred svima da mu je Tara devojka. Eto, a Čorba i Janjuš, koji je bio u sličnoj situaciji, oni to kriju... - bio je jasan Marinković.

- Maja je dobar čovek, ona je iskrena, ona kaže šta misli, pa makar i na svoju štetu. Maja nema sreće sa muškarcima, sve se za nju lepe neki budi Bog s nama. Pitam se šta se dešava sa mojim detetom?! Da li je to što je zatvoren prostor? Maja napolju ne bi ni pogledala Indijance Janjuša i Čorbu. Maji bih rekao da mogu da ide do kraja i da se obazire na te džukele. Okreći se na drugu stranu i idi dalje, ako te neće. Kad ćeš ako ne sad. Ja Čorbu ne mogu da shvatim. Oni tamo imaju jezero, bazen, imaju sve, a on se po pet dana ne kupa, smrdibuba. To je katastrofa! Jede svinjske glave neke. Užas, njega ukućanke doživljavaju kao čudovište neko, i Paula i misica Jovana i Tara ga gledaju kao nekog vanzemaljca - poručio je Taki vidno ogorčen na nesuđenog zeta.

foto: Printscreen

Kurir.rs/S.M./Pink.rs

BONUS VIDEO:

Kurir