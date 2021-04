TENZIJA DOSTIGLA VRHUNAC! BIVŠI PARTNERI OČI U OČI: Aleks optužila Cara da želi da joj uništi odnos sa Janjušem: URLALA NA NJEGA!

Aleksandra Nikolić se sukobila sa bivšim partnerom Filipom Carem, tvrdeći da on želi da joj pokvali odnos koji ona ima sa Markom janjuševićem Janjušem.

- Mislim da je Jovani želela da da mali budžet, ali se zbog Stefana predomislila. I sada je sa Erminom, kao, dobra. Nervira me to pominjanje Bujanovca, bezveze mi je da produbljuju tu priču, iznervira me, verujem i Milici i Aleksandri, ali izgleda kao da se pravdaju - komentarisao je Bora.

- Možda je Ermina meni iskrenija od mnogih "prijatelja" - dobacila je Aleksandra.

- Ona meni nije rekla da sam je razočarala, nego je otišla kod Ermine i to rekla. Ne bih joj zamerila ni da mi je dala mali budžet, samo da je objasnila. Ona se kroz izgubila - nastavljala je Sandra.

- Sad smo mi u čudu što je Aleksandra nekome nešto oprostila, a ovde su ljudi svašta radili jedno drugom. Posle je ustao i Car, ona ne treba sa njim da ima takav odnos, ali da i on ne može od nje. Rekla sam njoj i tada - počela je Rialda.

- Nisam želeo onako da komentarišem, istina je da sam bio nekada i grešan prema Aleksandri, gledao sam druge devojke. Ali je ona sama rekla da je bio dobar prema meni, imali smo dve, tri svađe. Neka mi da najmanji budžet, ali neka kaže da imamo korektan odnos. Ona uvek dođe kod mene kada ima neki problem - objašnjavao je Car.

- Samo mislim da preko nekih njegovih reči ne može da se pređe - dodala je Rialda.

- Ne dolazi mi više u krevet, došla si i lepila naše slike - prebacio je Car Aleksandri.

- Ološu, sve želiš da mi uništiš! - vikala je Aleksandra.

Kurir.rs/M.M.

