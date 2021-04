MIŠEL I KRISTIJAN U ŽESTOKOM KLINČU! Pevač obećao da će se ISELITI it paba, Čorba mu ne dozvoljava: ISPLIVALI DUBLJI PROBLEMI!

U Beloj kući prikazan je i razgovor Kristijana Golubovića i Filipom Carem o Aleksandri Nikolić, kao i Mišelu Gvozdenoviću. Kristijan je govorio da je video na praksi da je Mišel lenj, nasilan, a onda je nastao sukob između njih.

- Ja se ne bojim da me neko istera, mi smo se više puta raspravljali. Šta da kažem, bila je ta neka rasprava, uvek se o tome raspravljamo kada mi lepi epitete. Kada neko ne uradi šta on hoće, on hoće da nabaci taj neki epititet - rekao je Mišel.

- Mišel se prvo busa, obećava da će da ode iz paba, suprotstavi Kristijanu... Mišel je rekao da je pričao sa Čorbom, i da mu je Čorba rekao da ostane - govorila je Matora.

- Neće da ide dok sam ja tu - dodao je Čorba.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ja ne znam šta ja to njemu radim da mora da ode, nije uzeo tri puta metlu. Nisam ja vaša puc frau. Ja vas tolerišem. Ja samo dajem savet, govorim šta bi trebalo - govorio je Kristijan.

- Problem je što oni pričaju samo za crnim stolom, a ne ovako - dodao je Čorba.

- Ali Mišela boli k*rac, on se pravi da spava dok je Kristijan pričao, ne treba ti da rešavaš - dodala je Matora.

- Ovde su mnogo dublji problemi, ne radi se o čišćenju, Kristijanu se ne sviđaju Mišelovi pogledi na svetu, ponašanje... - pričao je Milan.

- Kažem ako je ovakav ovde, ko zna šta još... U najmanju ruku mogu da kažem da je čudan. U pabu je on inventar. Ne plaši se on, on je takav, nikad sam sebi ne bi poveo neku temu, on je prazan - dodao je Kristijan.

- A treba da skočim kad ti kažeš hop? Ja sam znao i da operem stvari, da sklonim sudove... Čistia nisam, istina - govorio je Mišel.

- Ovde je nešto dublje - smatrala je Sandra.

foto: Printscreen/Zadruga

- Samo se nagomilavaju problemi i zataškavaju - poručio je Milan.

- Kad ga Dragana nazove gejem, on preti da je j*be nasred stola, a kad Kristijan kaže, ćuti kao p*čka - istakla je Rešićeva.

- Ja posle ove emisije definitivno izlazim iz paba. Izlazim iz paba, dajem obećanje, zato što te smo prijatelji, te nismo, evo dajem obećanje da izlazim! - rekao je Mišel.

- Nećeš - busao se Čorba.

- Nećeš, p*čko, ne smeš - dobacio je Kristijan.

Kurir.rs/M.M.

