ŠA JECAO NA SAV GLAS NAKON SUKOBA SA TAROM! Reper na ivici nervnog sloma: NE MOGU DA DIŠEM, SVE ME BOLI! (VIDEO)

Nenad Aleksić Ša se povukao u pušionicu nakon haosa koji je napravila njegova devojka Tara Simov. Zadrugari su pokušali da ga uteše, a on je sve vreme kukao i plakao.

- Davi me, štipa me, udara obezbeđenje. Ne mogu da dišem. Sve me boli - kukao je Ša.

Fran Pujas je ostao da mu pravi društvo, a zatim je poveo Ša do spavaće sobe. Reper ni tu nije uspeo da se smiri. Nastavio je da jeca u krevetu i da se hvata za glavu.

Podsetimo, nakon Tare Simov, na MIljanu Kulić je krenuo Nenad Aleksić Ša, koji je hteo da joj zabrani da mu dira stvari. Miljana je počela da kuka kako ju je Ša udario.

- Nisam te udario, k*rvo - urlao je Ša.

- Da, jesi me udario - odgovorila je Kulićeva.

- Mamu ti j*bem, upoznaćete me svi. Priđi mi stvarima, lobanja na pola - pretio je reper.

