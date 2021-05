OSMAN KARIĆ IZNEO SVE DETALJE SUSRETA SA TAROM SIMOV: Otkrio da je ona sada na SIGURNOM, a onda je spomenuo i Nenadovu PORODICU!

Turbulentan odnos Stefana Karića i Jovane Ljubisavljević, sada se oglasio Osman Karić. Dotakao se sina Stefana, a onda je otkrio detalje susreta sa Tarom Simov nakon što je diskvalifikovana iz Zadruge.

- Sa Tarom sam trebao sinoć da se vidim, bio sam pozvan zajedno sa svojom suprugom na večeru, nisam je ispoštovao jer nisam bio u Beogradu. Danas sam to uradio, našli smo se, malo proćaskali na teme koje se tiču njenog sadašnjeg problema, rijaliti nismo pominjali. Tara je sad zbrinuta, nije kod nas u kući, ali kažem, na sigurnom je. Što se tiče reperove porodice, to jest Ša, niko joj se nije javio, nisam kompetentan da pričam o tome, ipak su to njihove stvari, problemi ili ko zna već šta. O toj vezi ne mislim, jednostavno ako počnem da mislim setiću se Lune, Kije, Slobe, Janjuša, Maje i ko zna koliko još rasturenih veza i brakova. Živimo u brzom vremenu gde se to svakodnevno dešava. Znam samo da oni koji se busaju u grudi i pričaju o moralu su baš ti, najnemoralniji - rekao je Osman Karić.

Zatim se Osman osvrnuo na pomirenje Stefana i Jovane. Kao i svaki put, i sada je pružio podršku ovom zaljubljenom paru. Otkrio je šta misli o tome što Stefana mnogi osuđuju jer neretko opsuje i izvređa svoju devojku.

- Što se tiče Stefana uvek ću podržati vezu, pogotovo sad sa Jovanom Ljubisavljević koja je netaknuta priroda naspram šljama koji se u rijalitiju nalazi, a i u spoljnom svetu uopšte. Stefan jeste ishitren kad su psovke u pitanju, često kaže i ono što ne misli, malo je ljubomoran, ali ćemo to već ispraviti kada izađe iz rijalitija, znam samo da je zaljubljen u Jovanu - rekao je Osman.

Kurir.rs/Srbija Danas/M.M.

