NIKO NIJE MOGAO DA ZAUSTAVI SUZE! Njoj više nije mesto u Zadruzi, pa progovorila o bivšim CIMERIMA i otkrila TAJNU Tare i Ša

Ana Bulatović, koje je imala najmanje glasova publike, napustila je Belu kuću, a nju je u studiju sačekao brat Dejan, a potom je podelila iskustvo u rijalitiju.

- I lepo i teško. Presrećna sam, za mene je ovo uspeh, zadovoljna sam svojim učešćem, sve mi nedostaje. Čak nisu hteli da me spakuju zadrugari, a ja sam imala osećaj da ja idem. Iskreno, mnogo mi je drago, onoliko zadrugara me je ispratilo sa očima punim suza - rekla je Ana.

- Ostala si veran drug i Maji, kada su se mnogi sklonili od nje. Da te pitam iz prve ruke, držala si njenu stranu i u sukobu sa Aleks, toliko si se davala za to drugarstvo - pitala je Dušica.

- Ona je dobar čovek, zavolela sam je, luda je na svoj način, svi smo, žao mi je što se toliko kida. Oni se previše vole, ali neko nepoverenje vlada među njima. Maja je takva, ne da na Janjuša, on ne da na nju. Vole se, pa se posvađaju, pa sve bude u redu - istakla je Bulatovićeva.

- Ša je imao neverovatan izraz lica kada je čuo Jelenine procente, kolliko je unela nemir ona? - pitala je Dušica.

- Unela je nemir među svima, a naročito kod Ša. Očigledno zna neke stvari. Ja sam sa Ša u super odnosima. Tara je poručio da je voli, to je rekao - odgovorila je Ana.

Ne bih ništa promenila, ostala sam dosledna sebi, to su moje reakcije, srčana sam, to sam sve ja. To je to, hvala svima, svima koji su me podržavali. Ne znam ko bi mogao da pobedi, ali mislim da će možda misica, mislim da takvi ljudi pobeđuju. Ne mislim da će uspeti ta veza - istakla je Bulatovićeva na kraju.

kurir.rs

Bonus video:

00:08 TARA SVA MOKRA, OBJAVILA SNIMAK IZ TUŠ KABINE! Dok Ša vodi bitku sa zadrugarima, Simova provocira na društvenim mrežama!