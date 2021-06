ŠA PROMENIO SVE BOJE KAD JE VIDEO INTIMNE SCENE TARE I FRANA: Reper zatečen SNIMCIMA koji su izašli na videlo! (VIDEO)

S obzirom na to da je do kraja rijalitija "Zadruga 4" ostalo svega 10 dana, rijaliti učesnicama produkcija pušta uspomene iz života, ali i one koje su stekli tokom boravka u "Zadruzi". Na red da vidi svoje uspomene stigao je i Fran Pujas.

Najviše reakcije izazvale su njegove uspomene sa diskvalifikovanom zadrugarkom, bivšom devojkom Nenada Aleksića Ša, Tarom Simov:

- Ja sam uvek govorio da se sa Tarom samo družim. Pogodile su me slike sa mlađim bratom, uvek je bio pametniji od mene, video sam najboljeg prijatelja, video sam slika sa Paulom van - govorio je Pujas.

- Meni je žao njihove ljubavi, nije im vreme da ovde rešavaju, nesrećni jesu, ali treba da se vežu napolju, ne treba ovde da sile bilo šta. Ne znam da li je imao problema sa kičmom posle nošenja Tare - rekla je Nadica.

- Ja znam da mi Fran nikad nije pričao da mu se sviđa Tara, ali svi mi vidimo da joj se Fran svideo. Ona je uvek branila Frana i Čorbu od mene, to je istina - komentarisao je Ša.

