MAJA REŠILA DA SE ODREKNE NAGRADE U JANJUŠEVU KORIST! On zakukao zbog provokacija KIJINE MAME: Izdrži još 3 dana! (VIDEO)

Marko Janjušević Janjuš, Nadica Zeljković i Maja Marinković uživali su ovog popodneva na bazenu. Njih dve su rešile da se našale na Janjušev račun, ali on nije baš sve shvatio kao šalu.

foto: Printscreen/Pink

- Šta mislite da ostanete vas dvoje do kraja? - pitala je Nadica.

- Ma od toga nema ništa - odgvorila je Maja.

- Nikad se ne zna šta može da se desi, što da ne, šta bi vam falilo?- nastavila je Nadica.

- To bi bilo dobro jer svakako želim da živim sa njim kad izađemo napolje. Neka njemu kuća ja svakako imam kuću. Nisam materijalista nikada bila - izjavila je Maja.

- Bog te je*o, vi mene je*ete u mozak! - viknuo je Janjuš.

- On je bezobrazan, on ljude koji bi sutra prodali za jedan krmeći but stavlja ispred mene! - žalila se Maja Nadici.

- Nemojte da me je*ete rekao sam vam. Jao, izdrži Janjuše izdrži još tri dana, izdrži budaletino jedna - kukao je Janjuš.

Kurir.rs/S.M.

